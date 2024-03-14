Ліга Європи

Football.ua представляє анонс поєдинків плей-оф другого за значимістю європейського кубка.

Вже сьогодні, 14 березня, будуть визначені всі учасники 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2023/24. Жеребкування чвертьфіналу та півфіналу турніру відбудеться у п'ятницю, 15 березня.

Вест Гем — Фрайбург

Четвер, 14 березня, 19:45. Лондон Стедіум, Лондон. Головний арбітр — Марко Гвіда (Італія). Пряма трансляція на MEGOGO

Перша частина цього протистояння завершилася на користь німецького колективу. Гол Грегорича на 81-й хвилині приніс Фрайбургу мінімальну звитягу (1:0).

З того моменту Вест Гем взяв участь в одному матчі АПЛ, врятувавшись від поразки Бернлі лише у компенсований час (2:2). Після 28 турів колектив Девіда Моєса посідає сьому сходинку турнірної таблиці, відстаючи від зони єврокубків на 10 очок, хоча Тоттенгем, що йде п'ятим, має гру у запасі.

Фрайбург, у свою чергу, здобув перемогу у виїзному поєдинку Бундесліги проти Бохума (2:1). Після 25 турів вони знаходяться на восьмому місці чемпіонату Німеччини. Від зони єврокубків команду відділяють 7 залікових балів.

прогноз 2:1

Вільярреал — Марсель

Четвер, 14 березня, 19:45. Естадіо де ла Кераміка, Вільярреал. Головний арбітр — Іштван Ковач (Румунія). Пряма трансляція на MEGOGO

Французи впевнено розібралися з іспанцями у домашньому матчі. Надкомфортну перевагу Марселю забезпечили дубль Обамеянга, гол Верету та автогол Москери (4:0).

Після цього Вільярреал зіграв у виїзному поєдинку Ла Ліги проти Бетіса. Перемогу у непростому для обох команд протистоянні здобув колектив Марселіно (3:2). Зараз, після 28 турів, команда перебуває на 11-му місці чемпіонату Іспанії, відстаючи від зони єврокубків на 8 очок.

Марселю вдома вдалося здолати Нант у Лізі 1 (2:0). Варто зазначити, що під керівництвом Жан-Луї Гассе команда здобула вже п'ять звитяг у п'яти поєдинках у всіх турнірах. Після 25 турів чемпіонату Франції вони посідають сьому сходинку турнірної таблиці, відстаючи від зони єврокубків всього на один заліковий бал.

прогноз 1:1

Рейнджерс — Бенфіка

Четвер, 14 березня, 19:45. Айброкс Стедіум, Глазго. Головний арбітр — Іван Кружляк (Словаччина). Пряма трансляція на MEGOGO

Перша зустріч цих колективів завершилася результативною нічиєю. За підсумками першого тайму лісабонці поступалися, але у підсумку все ж зуміли уникнути поразки (2:2).

Після цього Рейнджерс здобув звитягу у виїзному матчі Кубка Шотландії проти Гайберніана (2:0). Таким чином, вони опинилися у півфіналі турніру, де їм протистоятиме Гартс. У чемпіонаті Рейнджерс лідирує після 29 турів, маючи відрив від Селтіка у два очки.

Бенфіка, у свою чергу, святкувала перемогу у черговому поєдинку у рамках чемпіонату Португалії. "Орли" вдома розібралися з Ешторілом (3:1). Від лідируючого Спортінга (має гру у запасі) після 25 турів вони відстають на один заліковий бал.

прогноз 2:2

Славія (Прага) — Мілан

Четвер, 14 березня, 19:45. Фортуна Арена, Прага. Головний арбітр — Гленн Нюберг (Швеція). Пряма трансляція на MEGOGO

У результативній першій зустрічі звитягу святкували "россонері". На хід поєдинку, звісно, вплинуло вилучення Діуфа ще у середині першого тайму за рахунку 0:0. У підсумку, італійці перемогли з рахунком 4:2.

Після цього Славія розгромила Тепліце у домашньому матчі чемпіонату Чехії (4:0). Після 24 турів вони відстають від лидируючої Спарти на одне очко.

Мілан у чемпіонаті Італії теж зіграв домашній поєдинок. Колектив Стефано Піолі мінімально здолав Емполі (1:0). Після 28 турів "россонері" йдуть другими, відстаючи від лідируючого Інтера на цілих 16 очок.

прогноз 1:2

Аталанта — Спортінг (Лісабон)

Четвер, 14 березня, 22:00. Стадіо Атлеті Адзуррі д'Італія, Бергамо. Головний арбітр — Сандро Шерер (Швейцарія). Пряма трансляція на MEGOGO

У першому поєдинку команди не виявили сильнішого. Ще у першому таймі вони обмінялися голами Паулінью та Скамакки, після чого більше не забивали (1:1).

Після цього Аталанта поділила очки з Ювентусом у виїзному матчі Серії А (2:2). Колектив Джан П'єро Гасперіні зараз іде шостим (зона ЛК) у турнірній таблиці, відстаючи від зони ЛЧ на 4 очки.

Спортінг спокійно розібрався з Ароукою на виїзді у 25 турі чемпіонату Португалії (3:0). Ця звитяга дозволила їм зберегти відрив від Бенфіки в один заліковий бал, маючи гру у запасі.

прогноз 2:1

Баєр — Карабах

Четвер, 14 березня, 22:00. БайАрена, Леверкузен. Головний арбітр — Ентоні Тейлор (Англія). Пряма трансляція на MEGOGO

У першій частині протистояння Баєр ледь урятувався від першої у сезоні поразки. Карабах лідирував із рахунком 2:0 за підсумками першого тайму, але все ж дозволив леверкузенцям вирвати нічию (2:2).

Після цього підопічні Хабі Алонсо спокійно впоралися з Вольфсбургом у домашньому матчі Бундесліги (2:0). Вони лідирують у чемпіонаті після 25 турів, маючи 10-очкову перевагу над Баварією, що йде другою.

Карабах теж святкував домашню звитягу у чемпіонаті. У матчі 26 туру вони здолали Зіру (3:1). Питання чемпіонства, якщо не станеться дива, вже вирішено — зараз Карабах лідирує з 24-очковою перевагою над другим Сумгаїтом.

прогноз 2:0

Брайтон — Рома

Четвер, 14 березня, 22:00. Фалмер Стедіум, Фалмер. Головний арбітр — Фелікс Цваєр (Німеччина). Пряма трансляція на MEGOGO

У першому матчі Ромі вдалося розгромити свого суперника. Голи Дібали, Лукаку, Манчіні та Крістанте (4:0) майже забезпечили їм місце в 1/4 фіналу турніру.

Брайтон після того поєдинку здобув першу за 4 матчі у всіх турнірах звитягу. У 28 турі чемпіонату вони здолали вдома Ноттінгем Форест (1:0). Зараз колектив Роберто Де Дзербі йде восьмим у турнірній таблиці, відстаючи від зони єврокубків на 11 очок, але Тоттенгем, що йде п'ятим, має гру у запасі.

Рома, у свою чергу, у компенсований час врятувала для себе нічийний результат у виїзному матчі проти Фіорентини у Серії А (2:2). Після 28 турів римляни посідають п'яту сходинку турнірної таблиці, відстаючи від зони ЛЧ всього на 3 очки.

прогноз 1:1

Ліверпуль — Спарта (Прага)

Четвер, 14 березня, 22:00. Енфілд, Ліверпуль. Головний арбітр — Артур Діаш (Португалія). Пряма трансляція на MEGOGO

У першій частині цього протистояння колектив Юргена Клоппа досить очікувано святкував виїзну розгромну перемогу (5:1). Максимально наблизитися до чвертьфіналу "червоним" допомогли дубль Нуньєса, а також голи Мак Аллістера, Діаса і Собослаї.

Цими вихідними Ліверпуль поділив очки з Манчестер Сіті у надважливому домашньому поєдинку (1:1), що потенційно може вирішити долю чемпіонства. Зараз команда посідає другу сходинку турнірної таблиці АПЛ, поступаючись Арсеналу за додатковими показниками і маючи перевагу над МС в одне очко.

Матч у чемпіонаті Чехії виявився для Спарти ще більш складним, ніж очікувалося. У виїзному поєдинку 24 туру празький клуб був розгромлений Вікторією (4:0). Тим не менш, Спарта продовжує утримувати перше місце турнірної таблиці, маючи перевагу над Славією у всього один заліковий бал.