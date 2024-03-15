Ліга Європи

Завершився матч 1/8 фіналу Ліги Європи.

Баєр вдома зміг виграти у Карабаха. Команда Хабі Алонсо на початку другого тайму пропустила два голи від колективу Гурбана Гурбанова, але далі зуміла забити тричі.

На рахунку Патріка Шика дубль, а Алехандро Грімальдо два асисти. Таким чином німецька команда зіграє в 1/4 фіналу Ліги Європи.

Баєр — Карабах 3:2 (перший матч — 2:2)

Голи: Фрімпонг, 72, Шик, 90+3, 90+7 — Зубір, 58, Жуніньйо, 67

Баєр: Коварж — Коссуну (Станішич, 79), Тапсоба, Інкап'є (Грімальдо, 60) — Андріх, Джака — Фрімпонг, Гофманн, Вірц, Адлі — Іглесіас (Шик, 59)

Карабах: Луньов — Вешович (Медіна, 86), Мустафазаде, Хусейнов, Джафаркулієв — Роман, Янкович — Л. Андраде (Сілва, 78), Бензія (Байрамов, 66), Зубір (П. Андраде, 86) — Жуніньйо (Ахундзаде, 78)

Попередження: Шик — Жуніньйо, Луньов

Видалення: Джафаркулієв