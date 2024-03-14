"Провансальці" провалили виїзний матч, але все ж таки пройшли до чвертьфіналу єврокубку.
Вільярреал - Марсель, Getty Images
14 березня 2024, 21:45
У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи Вільярреал на своєму полі обіграв Марсель з рахунком 3:1.
Перемогу "жовтій субмарині" принесли забиті м'ячі у виконанні Капу, Серлота та Москери. У складі французів єдиний м'яч забив Клосс.
Незважаючи на перемогу, саме французький клуб пройшов у чвертьфіналі Ліги Європи, оскільки "провансальці" виграли першу гру з рахунком 4:0.
Вільярреал - Марсель 3:1
Голи: Капу, 32 Серлот, 58 Москера, 88 — Клосс, 90+4.
Вільярреал: Рейна — Феменія (Моралес, 85), Баї (Москера, 50), Манді, Куенка — Коклен (Баена, 66), Капу, Парехо, Гедеш — Морено, Серлот.
Марсель: Лопес — Мейте, Мбемба-Мангулу, Балерді, Мерлен — Клосс, Кондогбія, Унахі (Луїс Енріке, 78), Верету — Ндіає (Обамеянг, 46), Сарр (Аріт, 46).
Попередження: Коклен, Баена, Москера — Сарр, Унахі, Мерлен, Кондогбія, Лопес.