Ліга Європи

"Провансальці" провалили виїзний матч, але все ж таки пройшли до чвертьфіналу єврокубку.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи Вільярреал на своєму полі обіграв Марсель з рахунком 3:1.

Перемогу "жовтій субмарині" принесли забиті м'ячі у виконанні Капу, Серлота та Москери. У складі французів єдиний м'яч забив Клосс.

Незважаючи на перемогу, саме французький клуб пройшов у чвертьфіналі Ліги Європи, оскільки "провансальці" виграли першу гру з рахунком 4:0.

Вільярреал - Марсель 3:1

Голи: Капу, 32 Серлот, 58 Москера, 88 — Клосс, 90+4.

Вільярреал: Рейна — Феменія (Моралес, 85), Баї (Москера, 50), Манді, Куенка — Коклен (Баена, 66), Капу, Парехо, Гедеш — Морено, Серлот.

Марсель: Лопес — Мейте, Мбемба-Мангулу, Балерді, Мерлен — Клосс, Кондогбія, Унахі (Луїс Енріке, 78), Верету — Ндіає (Обамеянг, 46), Сарр (Аріт, 46).

Попередження: Коклен, Баена, Москера — Сарр, Унахі, Мерлен, Кондогбія, Лопес.