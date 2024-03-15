Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 14 березня 2024 року.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій лондонський Вест Гем здобув розгромну перемогу над Фрайбургом та пробився до наступної стадії турніру.

Команда Девіда Моєса програла перший поєдинок із мінімальним рахунком, проте за підтримки власник вболівальник змогла не оставити й живого місця на своєму супернику з Німеччини.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вест Гем — Фрайбург у рамках 1/8 фіналу Ліги конференцій-2023/24:

Вест Гем — Фрайбург 5:0 (перший матч – 0:1)

Голи: Пакета, 9, Боуен, 32, Крессвелл, 52, Кудус, 77, 85



Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Мавропанос, Зума, Крессвелл — Соучек, Едсон Альварес (Філліпс, 86), Пакета (Ворд-Праус, 62) — Боуен (Ірті, 86), Антоніо (Джонсон, 79), Кудус (Інгс, 86).



Фрайбург: Атуболу — Сільділья (Рель, 69), Гінтер, Гульде (Кюблер, 62), Гюнтер — Еггештайн, Гефлер (Муслія, 62) — Доан, Шаллаї, Гріфо (Грегорич, 46) — Гелер (Філіпп, 69).



Попередження: Крессвелл, Альварес.