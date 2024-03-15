Ліга Європи

Німецького фахівця очікує важка тактична дуель з гуру італійської тренерської школи.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи за підсумками якої "червоним" доведеться грати проти італійської Аталанти. Цитує 56-річного німця BBC.

"Буде важко. Я там ніколи не грав. Гасперіні — супертренер. Досить схожа структура з тим, що була раніше, це означає, що проти них буде дуже складно грати. Це чвертьфінал, тож на легких суперників ми й не чекали.

Дуже цікаво, і я з нетерпінням очікую цього двобою. Подивимося, на що ми здатні. Я дуже поважаю те, що Аталанта робить в останні кілька років. Дуже послідовна команда", — заявив Клопп.