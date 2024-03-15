Ліга Європи

Відбулося жеребкування чергових раундів плей-оф другого за престижем єврокубка.

У швейцарському Ньйоні відбулася церемонія жеребкування наступних етапів плей-оф Ліги Європи УЄФА сезону-2023/24, за підсумками якого визначилися пари у рамках чвертьфіналу.

Таким чином, жереб сформував нам наступні пари суперників в 1/4 фіналу Ліги Європи:

Мілан (Італія) - Рома (Італія)

Ліверпуль (Англія) - Аталанта (Італія)

Баєр Леверкузен (Німеччина) - Вест Гем (Англія)

Бенфіка (Португалія) - Марсель (Франція)

Крім того, ми дізналися потенційні пари суперників в 1/2 фіналу Ліги Європи:

Бенфіка (Португалія) / Марсель (Франція) - Ліверпуль (Англія) / Аталанта (Італія)

Мілан (Італія) / Рома (Італія) - Баєр Леверкузен (Німеччина) / Вест Гем (Англія)

Нагадаємо, що перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги Європи відбудуться 11 квітня 2024 року, а матчі-відповіді будуть зіграні 18 квітня.