Відбулося жеребкування чергових раундів плей-оф другого за престижем єврокубка.
Фото: УЄФА
15 березня 2024, 14:18
У швейцарському Ньйоні відбулася церемонія жеребкування наступних етапів плей-оф Ліги Європи УЄФА сезону-2023/24, за підсумками якого визначилися пари у рамках чвертьфіналу.
Таким чином, жереб сформував нам наступні пари суперників в 1/4 фіналу Ліги Європи:
Мілан (Італія) - Рома (Італія)
Ліверпуль (Англія) - Аталанта (Італія)
Баєр Леверкузен (Німеччина) - Вест Гем (Англія)
Бенфіка (Португалія) - Марсель (Франція)
Крім того, ми дізналися потенційні пари суперників в 1/2 фіналу Ліги Європи:
Бенфіка (Португалія) / Марсель (Франція) - Ліверпуль (Англія) / Аталанта (Італія)
Мілан (Італія) / Рома (Італія) - Баєр Леверкузен (Німеччина) / Вест Гем (Англія)
Нагадаємо, що перші поєдинки 1/4 фіналу Ліги Європи відбудуться 11 квітня 2024 року, а матчі-відповіді будуть зіграні 18 квітня.