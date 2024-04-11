Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 1/4 фіналу Ліги Європи, який пройде 11 квітня та розпочнеться о 22:00.

Ліверпуль в рамках першого чвертьфінального поєдинку Ліги Європи прийме на своєму полі Аталанту.

Ліверпуль — Аталанта

Четвер, 11 квітня, 22:00. Стадіон Енфілд, Ліверпуль, Англія. Головний арбітр зустрічі — Халіл Умут Мелер. Пряма трансляція на MEGOGO.

Ліверпуль став учасником одних з найцікавіших чемпіонських перегонів в АПЛ за усю історію. Втім, в минулому турі чемпіонату команда Юргена Клоппа змогла здобути лише нічию проти Манчестер Юнайтед, чим погіршила своє становище. Пріоритет мерсисайдців — АПЛ, але Юрген Клопп хоче покинути Енфілд ефектно, тож чому не замахнутись й на перемогу в Лізі Європи?

Аталанта, своєю чергою, вирішує більш скромні завдання, борючись за місце в зоні Ліги чемпіонів. Наразі бергамаски йдуть шостими, але мають матч в запасі відносно опонентів. Щобільше, команда Джан Пьєро Гасперіні програла Кальярі в чемпіонаті та поступилась Фіорентині в першому півфінальному матчі Кубка Італії, отже фанати Аталанти чекають позитивний результат в якості реабілітації.

В Ліверпуля багато травмованих гравців, але проводити ротацію треба. Аліссон, Александер-Арнольд, Жота, Матіп, Тіаго — всі вони пропустять гру, але в мерсисайдців є декілька молодих виконавців, які тільки но й чекають на свій шанс. У Аталанти не зіграє головний актив — Джорджіо Скальвіні. Молодий захисник є доволі швидким гравцем і точно б став у пригоді.

Обидві команди полюбляють грати у швидкий атакувальний футбол, отже фанати, які оберуть саме цю зустріч з пулу матчів четверга, точно можуть розраховувати на забиті голи. Чотири роки тому команди провели два матчі між собою — в Бергамо виграв Ліверпуль з рахунком 5:0, але вдома команда Клоппа поступилась 0:2. Ми очікуємо, що у мерсисайдців відбудеться суттєва ротація, тому здобути вкрай впевнену перемогу не вдасться.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ліверпуль: Келлегер — Гомес, Конате, Ван Дейк, Робертсон — Собослаї, Ендо, Мак Аллістер — Салах, Нуньєс, Діас

Аталанта: Муссо — Толой, Джимсіті, Колашинац — Дзаппакоста, Де Роон, Едерсон, Руджьєрі — Компейнерс — Лукман, Скамакка

Не зіграють: Аліссон, Александер-Арнольд, Жота, Матіп, Доак, Тіаго — Скальвіні

Під питанням: Байцетіч

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