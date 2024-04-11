Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють лісабонська Бенфіка та французький Марсель.

Лісабонська Бенфіка та французький Марсель зіграють поміж собою в рамках першого чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА на Да Луж.

Рогер Шмідт звично вирішив використати з перших хвилин Анатолія Трубіна в рамці воріт.

Жан-Луї Гассе, у свою чергу, залучив до стартового складу Мбемба на правий фланг захисту, тоді як Енріке та Кондогбія гратимуть у центрі поля, а Аріт та Мумбанья розташуються в атаці.

Бенфіка: Трубін — Ба, А. Сілва, Отаменді, Еурснес — Невеш, Флорентіну — Ді Марія, Р. Сілва, Нерес — Тенгстедт.

Запасні: Соареш, Гомеш, Каррерас, Морато, Кабрал, Кекчю, Маріу, Ролльгайзер, Леонардо, Араужу, Говея.



Марсель: Лопес — Мбемба, Балерді, Жиго, Мерлен — Енріке, Верету, Кондогбіа — Аріт, Мумбанья, Обамеянг.

Запасні: Бланко, Унахі, Корреа, Ндіає, Согло, Саїд-Ммаді, Дау, Мурільйо.



Гра Бенфіка — Марсель почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.