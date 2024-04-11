Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 1/4 фіналу Ліги Європи, який пройде 11 квітня та розпочнеться о 22:00.

У четвер відбудеться перший матч чвертьфіналу Ліги Європи, під час якого Бенфіка прийме Марсель.

Бенфіка — Марсель

Четвер, 11 квітня, 22:00, Ештадіу да Луш, Лісабон. Арбітр зустрічі — Майкл Олівер

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Бенфіка проводить загалом непоганий сезон, але зазнала розчарування в Лізі чемпіонів, де не змогла кваліфікуватися до плей-оф, відставши на вісім очок від Реал Сосьєдаду та міланського Інтера.

Тим не менш, їм вдалося посісти третє місце, випередивши РБ Зальцбург, щоб залишитися в Лізі Європи, і перемогти Тулузу 2:1 у плей-оф, а потім здолати Рейнджерс 3:2 за сумою двох матчів.

Останнім часом "орли" перебувають у хорошій формі, програвши лише одну з останніх семи ігор, щоправда, в останньому матчі, програвши 2:1 у лісабонському дербі проти свого заклятого ворога Спортінга минулих вихідних, що призвело до відставання від "левів" на чотири очки в турнірній таблиці Прімейра-Ліги.

На попередніх стадіях плей-оф єврокубків ці команди зустрічалися двічі, загалом провівши чотири матчі, і в обох випадках перемогу здобувала Бенфіка. Однак це перша зустріч між ними у офіційному матчі з березня 2010 року.

Тим часом Марсель посів друге місце у своїй групі Ліги Європи, поступившись Брайтону, і вийшов до вісімки найсильніших, перемігши у плей-оф донецький Шахтар з рахунком 5:3, а потім з таким же рахунком здолав Вільярреал у наступному раунді.

Однак поза єврокубками Марсель не вражає, посідаючи восьме місце в Лізі 1, на 10 очок відстаючи від Лілля, який наразі утримує місце в кваліфікації Ліги Європи на наступний сезон.

Погана форма команди в цьому сезоні, в тому числі неспроможність виграти жодного з перших п'яти матчів чемпіонату в 2024 році (W0 D3 L2), призвела до звільнення Дженнаро Гаттузо в середині лютого і призначення Жана-Луї Гассе на його місце.

Орієнтовні склади

Бенфіка: Трубін — Ба, А. Сільва, Отаменді, Аурснес — Невеш, Луїс — Ді Марія, Р. Сільва, Нерес — Кабрал.

Марсель: Лопес — Мбемба, Жиго, Балерді, Мерлін — Кондогбія, Верету, Харіт — Ндіае, Мумбанья, Обамеянг.

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