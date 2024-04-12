Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 11 квітня 2024 року.

У першому чвертьфінальному матчі Ліги Європи Мілан на своєму полі мінімально поступився Ромі (0:1).

Єдиний та переможний гол був забитий у середині першого тайму, а його автором став Манчіні.

Гра у відповідь пройде через тиждень — 18 квітня, о 22:00 за Києвом.

До вашої уваги відео найкращих моментів першого матчу Мілан — Рома в 1/4 фіналу Ліги Європи-2023/24:

Мілан — Рома 0:1

Гол: Манчіні, 17.

Мілан: Меньян — Калабрія, Габбіа, Тіав, Ернандес — Беннасер (Адлі, 59), Рейндерс — Пулішич (Чуквезе, 78), Лофтус-Чік, Леау (Окафор, 78) — Жиру.

Рома: Свілар — Челік, Смоллінг, Манчіні, Спінаццола — Пеллегріні (Ауар, 89), Крістанте, Паредес (Бове, 89) — Дібала (Абрахам, 80), Лукаку (Льоренте, 90+2), Ель Шаараві.

Попередження: Пулішич, Адлі, Лофтус-Чік — Крістанте.