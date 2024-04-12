Ліга Європи

Рома зупинила семиматчеву переможну серію Мілана

Команда Даніеле Де Россі стала на крок ближчою до півфіналу Ліги Європи за рахунок перемоги на полі суперників.

Мілан — Рома, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Мілан — Рома 0:1

Гол: Манчіні, 17



Мілан: Меньян — Калабрія, Габбіа, Тіав, Ернандес — Беннасер (Адлі, 59), Рейндерс — Пулішич (Чуквезе, 78), Лофтус-Чік, Леау (Окафор, 78) — Жиру.



Рома: Свілар — Челік, Смоллінг, Манчіні, Спінаццола — Пеллегріні (Ауар, 89), Крістанте, Паредес (Бове, 89) — Дібала (Абрахам, 80), Лукаку (Льоренте, 90+2), Ель Шаараві.



Попередження: Пулішич, Адлі, Лофтус-Чік — Крістанте.