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Мілан — Рома 0:1
Гол: Манчіні, 17

Мілан: Меньян — Калабрія, Габбіа, Тіав, Ернандес — Беннасер (Адлі, 59), Рейндерс — Пулішич (Чуквезе, 78), Лофтус-Чік, Леау (Окафор, 78) — Жиру.

Рома: Свілар — Челік, Смоллінг, Манчіні, Спінаццола — Пеллегріні (Ауар, 89), Крістанте, Паредес (Бове, 89) — Дібала (Абрахам, 80), Лукаку (Льоренте, 90+2), Ель Шаараві.

Попередження: Пулішич, Адлі, Лофтус-Чік — Крістанте.