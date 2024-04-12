Ліга Європи
12 квітня 2024, 00:06
Рома зупинила семиматчеву переможну серію Мілана
Команда Даніеле Де Россі стала на крок ближчою до півфіналу Ліги Європи за рахунок перемоги на полі суперників.
Мілан — Рома, Getty Images
12 квітня 2024, 00:06
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Мілан — Рома 0:1
Гол: Манчіні, 17
Мілан: Меньян — Калабрія, Габбіа, Тіав, Ернандес — Беннасер (Адлі, 59), Рейндерс — Пулішич (Чуквезе, 78), Лофтус-Чік, Леау (Окафор, 78) — Жиру.
Рома: Свілар — Челік, Смоллінг, Манчіні, Спінаццола — Пеллегріні (Ауар, 89), Крістанте, Паредес (Бове, 89) — Дібала (Абрахам, 80), Лукаку (Льоренте, 90+2), Ель Шаараві.
Попередження: Пулішич, Адлі, Лофтус-Чік — Крістанте.