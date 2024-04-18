Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 1/4 фіналу Ліги Європи, який пройде 18 квітня та розпочнеться о 22:00.

Ліверпуль в рамках другого чвертьфінального поєдинку Ліги Європи зіграє на виїзді проти Аталанти.

Аталанта — Ліверпуль (перший матч — 3:0)

Четвер, 18 квітня, 22:00. Стадіон Гевісс, Бергамо, Італія. Головний арбітр зустрічі — Франуса Летексьє (Франція). Пряма трансляція на MEGOGO.

Найбільше в цьому сезоні фанатів Ліверпуля шокувала звістка про відхід Юргена Клоппа влітку, але кінець кампанії-2023/24 може стати не меншим шоком. Ще декілька тижнів тому Ліверпуль був у вигідній позиції в чемпіонських перегонах та вважався фаворитом на перемогу в Лізі Європи, але все дуже швидко змінилось. Спочатку, "червоні" зіграли внічию з Манчестер Юнайтед, після цього розгромно програли Аталанті на своєму полі 0:3, а згодом й поступились Крістал Пелас в АПЛ. Якщо мерсисайдці хочуть врятувати сезон, то починати треба вже в цей четвер.

Втім, Аталанта теж знаходиться не в найкращій формі. Якщо прибрати перемогу над Ліверпулем, то команда двічі поступилась та раз зіграла внічию в трьох останніх зустрічах. Бергамаски вочевидь дуже засмучені нещодавнім матчем проти Верони, адже вели 2:0 за підсумками першого тайму, але все одно втратили бали. Це може мати серйозний вплив на результат перегонів з Ромою за п'яту сходинку, яка з дуже великою ймовірністю дасть право грати в Лізі чемпіонів в наступному сезоні.

Отже, команда Джан Пьєро Гасперіні може спробувати зіграти прагматично — на результат. Чи готовий Юрген Клопп витрачати сили лідерів команди наприкінці сезону в гонитві за примарними шансами пройти далі? У 2020 році мерсисайдці теж поступились Аталанті на своєму полі — 0:2, але до цього виграли в Бергамо 5:0. Принаймні, історичний прецедент великої перемоги над бергамасками у Ліверпуля є.

Нещодавно з табору Ліверпуля прийшла гарна звістка — Аліссон, Александер-Арнольд та Жота повернулись до тренувань і вже взяли участь у матчі проти Крістал Пелас. Наскільки повернення цих гравців вплине на результат гри проти Аталанти судити важко, але в Юргена Клоппа є додаткові опції для посилення гри, адже задля перемоги в три м'ячі в Бергамо доведеться викластись усім і на максимум.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Аталанта: Муссо — Толой, Джимсіті, Де Роон — Дзаппакоста, Пашаліч, Едерсон, Руджьєрі — Компейнерс — Де Кетеларе, Скамакка

Ліверпуль: Аліссон — Гомес, Конате, Ван Дейк, Робертсон — Джонс, Ендо, Мак Аллістер — Салах, Нуньєс, Гакпо

Не зіграють: Скальвіні, Колашинац - Матіп, Бредлі, Тіаго

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