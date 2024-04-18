Ліга Європи

"Мерсисайдці" налаштовуються на черговий видатний камбек.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився про важливість матчу-відповіді з італійською Аталантою. Його слова наводить офіційний сайт "червоних".

"Ми налаштовані на всі сто відсотків. Я працюю досить довго, щоб розуміти, що є два етапи, і все скінчиться тоді, коли скінчиться. Наскільки я знаю, ми все ще можемо зіграти в матчі-відповіді, і це означає, що ми зосереджені на всі 100 000 відсотків.

Ми тут тільки з однією метою. Впевнений, це прекрасні місця, але ми їх навіть не розглядали. Ми тут тільки для того, щоб грати у футбол, ось що я можу сказати.

Але я не можу виграти цю гру на сьогоднішній пресконференції, тому те, про що ви запитуєте, і те, що я відповідаю, мені не особливо цікаво. Очевидно, найголовніше почнеться, коли я вийду з цієї зали. Але ми зосереджені на 100 відсотків", — заявив Клопп.

Нагадаємо, у першому матчі на "Енфілд Роуд", Ліверпуль сенсаційно був розбитий Аталантою із рахунком 0:3. Матч-відповідь відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.