Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють римська Рома та Мілан.

Римська Рома та Мілан зіграють у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА на полі Стадіо Олімпіко на тлі перемоги столичного колективу в першій грі (1:0).

Даніеле Де Россі, у порівнянні з тією зустріччю, використав із перших хвилин Бове до центрального трикутника.

Стефано Піолі, у свою чергу, залучив до стартового складу Томорі до центру оборони, тоді як Муса гратиме в опорній зоні.

Рома: Свілар — Челік, Смоллінг, Манчіні, Спінаццола — Пеллегріні, Паредес, Бове — Дібала, Лукаку, Ель Шаараві.

Запасні: Патрісіу, Бур, Карсдорп, Абрагам, Льоренте, Азмун, Саншеш, Ауар, Бальданці, Залевські, Кошта, Анхеліньйо.



Мілан: Меньян — Калабрія, Габбіа, Томорі, Ернандес — Муса, Беннасер — Пулішич, Лофтус-Чік, Леау — Жиру.

Запасні: Спортьєлло, Нава, Адлі, Рейндерс, Йович, Окафор, Чуквезе, Тіав, Терраччано, Флоренці, Дзеролі, Бартезагі.



Гра Рома — Мілан почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.