Ліга Європи

Тренер висловив думку стосовно перемогу у другому єврокубку.

Жозе Моурінью розповів щодо виграшу Ліги Європи у 2017 році разом з Манчестер Юнайтед. У фіналі турніру англійський колектив виграв у Аякса з рахунком 2:0.

"Я виграв фінал Ліги Європи з лонгболами від Серхіо Ромеро до Маруана Феллаїні", — цитує Жозе Mirror Football.

"Аякс пресингував, але пресингував кисень, тому що м'яч був не там. М’яч прилітає до грудей Феллаїні. Він розігрує його. 2:0. Принесіть кубок додому. Три титули у сезоні".

У Манчестер Юнайтед Моурінью виграв не лише другий єврокубок, а і Кубок Ліги та Суперкубок Англії.