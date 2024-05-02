Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 1/2 фіналу Ліги Європи, який пройде 2 травня та розпочнеться о 22:00.

У рамках першого півфінального матчу Ліги Європи УЄФА на нас чекає протистояння між французьким Марселем та італійською Аталантою. Це буде перша зустріч команд у єврокубках, яка проходитиме на стадіоні Велодром.

Марсель — Аталанта

Четвер, 2 травня, 22.00. Велодром, Марсель. Головний арбітр Даніель Зіберт (Німеччина). пряма трансляція на MEGOGO

Марсель має можливість вчетверте у своїй історії вийти у фінал другого за престижністю єврокубка. Єдиний тріумф був у далекому 1993 році, після чого були поразки у фіналах 1999, 2004 та 2018 років.

Багатостраждальна команда Жана-Луї Гассе з тріском пробилася до півфіналу турніру, пройшовши Бенфіку з Анатолієм Трубіним у серії післяматчевих пенальті. До цього у "провансальців" була невдала серія з п'яти поразок поспіль.

Сказати, що після проходу "орлів" справи клубу пішли краще, можна, але з натяжкою. Дивно бачити Марсель, який обзавівся вже третім головним тренером за сезон на цій стадії турніру. Після Бенфіки були дві нічиї з Тулузою та Ніццою з однаковим рахунком 2:2 і нарешті перемога у минулий вікенд на Лансом (2:1).

Після 31 туру Марсель йде на далекому сьомому місці в Лізі 1, тож перемога в Лізі Європи буде тріумфом, бо вона відкриє шлях прямо до Ліги Чемпіонів. Інакше можна залишитися без єврокубків, що буде справжнім провалом.

"Провансальці" виграли останні п'ять домашніх матчів у єврокубках, але мали серйозні проблеми на виїзді, тому отримання переваги в першому матчі, безумовно, необхідне перед поїздкою до Бергамо.

Аталанта схожа на Марсель своїми нестабільними результатами, але після пройденого Ліверпуля вона одна з головних фаворитів на трофей. Можна навіть згадати слова Джан-П'єро Гасперіні після дуелі з "червоними" — "пройти Ліверпуль — це подвиг, що заслуговує на медаль". Однак, до медалей є ще кілька перешкод.

Аталанта продовжує боротися за місця у Лізі чемпіонів через Серію А, де вона посідає шосте місце. В останній вікенд був обіграний Емполі (2:0), а до цього Монца (2:1). Також команда вийшла у фінал Кубку Італії.

Для Аталанти це лише другий єврокубковий півфінал, а найбільше досягнення — це Кубок Італії 1963 року, тому вони мають чудовий шанс написати нову сторінку в історії клубу.

Аталанта дуже добре налаштовується на виїзні матчі в Європі – продопічні Гасперіні непереможні в останніх дев'яти гостьових зустрічах у єврокубках. Чия серія триватиме – велике питання.

Щодо кадрової ситуації, то у Марселя проблем помітно більше. Команді не зможуть допомогти травмовані Абдул Бамо Мейте, Білаль Надір, Шансель Мбемба, Кентен Мерлен, Валентен Ронж'є, Самюель Жиго та Ісмаїла Сарр. У Аталанти список коротший — Еміль Гольм та Рафаель Толой у лазареті, а Ісак Гін пропустить зустріч через дискваліфікацію.

Орієнтовні склади команд:

Ключові факти:

- це буде перша зустріч між Марселем та Аталантою в офіційній історії;

- у трьох останніх матчах Марсель забив по два м'ячі, а дві гри закінчилися внічию;

- Аталанта забивала не менше двох голів у п'яти із шести останніх матчів;

- Марсель виграв п'ять із шести домашніх матчів у ЛЕ;

- Марсель виграв лише один із останніх п'яти домашніх матчів проти італійських команд.