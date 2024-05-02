Ліга Європи

Бергамаски готуються до протистояння з "олімпійцями".

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні поділився думкою щодо майбутнього першого півфінального матчу Ліги Європи з Марселем. Цитує італійського фахівця офіційний сайт УЄФА.

"Цей сезон став для нас видатним. Ми підходимо до першого матчу сміливо та впевнено, а також з повагою до нашого суперника. Ми, як і раніше, беремо участь у всіх турнірах, але пріоритетом залишається Ліга Європи.

Я спостерігав за грою Марселя, і навіть у непростий сезон Жан-Луї Гассе зумів вивести команду в півфінал. Він надав команді індивідуальність та тактичну гнучкість. Він виконав величезну роботу за короткий проміжок часу", — заявив Гасперіні.

Перший півфінальний матч ЛЄ між Марселем та Аталантою відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.