Ліга Європи

Команда Жана-Луї Гассе не скористалась перевагою власного поля.

Цьогорічний розіграш Ліги Європи УЄФА так само наближається до своєї кульмінації й одразу після перших півфіналів Ліги чемпіонів ми перемикали свою увагу саме на цей турнір. І з такими парами дійсно було, на що подивитись. Наприклад, інтригуюче протистояння поміж французьким Марселем та бергамаською Аталантою на Велодромі, у якому господарям поля залишали шанси на успіх лише за рахунок потужної домашньої підтримки.

Бо саме за рахунок цього фактору "провансальці" витягнули до переможного завершення ключову дуель проти Ланса минулими вихідними та залишись у боротьбі за місце в зоні єврокубків. Фактично, Марсель провів максимально успішно лише один матч у другій частині — другу частину дуелі проти донецького Шахтаря. У той самий час команда Джан П’єро Гасперіні подібних проблем не мала й її шанси на потрапляння навіть до Ліги чемпіонів через чемпіонат усе ще дуже високі. А тут ще й можливість зайти через бічні двері.

У першому таймі Аталанта намагалась активно почати гру, проте довелось зачекати з цим до того моменту, як суперники самі втратять пильність перед власними володіннями. На 11 хвилині Мурільйо ніхто не заважав більш ретельно стежити за Скамаккою в центрі власних володінь, коли на того віддавав передачу Копмейнерс, після чого форвард спокійно переграв воротаря.

План Марселя заручитись підтримкою власної потужної торсиди зазнав невдачі, проте ситуація все одно не було критичною, бо далі бергамаски грали в доволі повільний та звичний для себе футбол. І теж, як не дивно, проґавили опонента перед власними володіннями під час розіграшу кутового на правому фланзі на 20 хвилині. Дальній удар на виконання від Мбемба й на гольовий постріл не був зовні схожим, аж допоки м’яч не вдарився в ліву стійку й відскочив у сітку.

І якщо вже казати суто про гольові моменти, то на тривалий час після гола "провансальців" ми про них забули. Аталанта, як здавалось, не могла дати раді ситуації, яка раптово пішла не за планом Гасперіні, а Марселю тим часом не вистачало вигадливості в передній лінії. Із атаками в обох команд було дуже важко, і як тут не згадати вихід майже віч-на-віч від Обамеянга під гострим кутом на лівому фланзі штрафного, який завершився ударом повз дальню стійку.

У другому таймі подібних розривів у захисті по обидва боки поля ми вже не спостерігали, бо команди зрозуміли, зо ризикувати — зась, бо опоненти завжди готові цим скористатись. Невдові після відновлення гри Обамеянг та Копмейнерс розім’яли воротарів, але на цьому атакувальний потенціал себе вичерпав. Довелось ще чимало часу чекати на виникнення подібних ситуацій.

І тут Марсель поступово почав перегравати гостей за кількістю створених небезпечних ситуацій. Але не щастило із завершенням команді Гассе. Хоча б красивий удар від Унахі здалеку із зони перед штрафним міг би залетіти трохи нижче правої хрестовини, щоб ми потішились черговому красивому м’ячу. Але ні, навіть із моментом прибульця з боліт під завісу зустрічі не вдалось порушити цю рівновагу, яка панувала на полі весь час. І це — погані новини радше для "провансальців".

Матч-відповідь поміж бергамаською Аталантою та французьким Марселем відбудеться за тиждень, 9 травня.Марсель — Аталанта 1:1Мбемба, 20 — Скамакка, 11Лопес — Клосс (Мерлен, 65), Мбемба, Балерді, Мурільйо (Унахі, 72) — Аріт (Ндіає, 72), Верету, Кондогбія — Сарр (Мумбанья, 65), Обамеянг, Енріке.Муссо — Скальвіні, Джимсіті, Колашинац (Пашалич, 17) — Дзаппакоста (Гатебур, 84), де Рон, Едерсон, Руджері — Копмейнерс — Скамакка, Де Кетеларе (міранчук, 84).Попередження: Балерді