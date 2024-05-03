Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 2 травня 2024 року.
Рома — Баєр, Getty Images
03 травня 2024, 07:46
У першому півфінальному матчі Ліги Європи УЄФА леверкузенський Баєр у гостях впевнено здолав Рому.
Підопічні Хабі Алонсо відправили у ворота представника Італії два "сухих" м'ячі, авторами яких стали Флоріан Вірц та Роберт Андріх.
Матч-відповідь поміж леверкузенським Баєром та римською Ромою відбудеться 9 травня.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рома — Баєр Леверкузен в 1/2 фіналу Ліги Європи-2023/24:
Рома — Баєр 0:2
Голи: Вірц, 28, Андріх, 73
Рома: Свілар — Карсдорп (Анхеліньйо, 62), Манчіні, Смоллінг, Спінаццола — Паредес (Бальданці, 79), Крістанте, Пеллегріні — Дібала (Абрахам, 90+1), Лукаку (Азмун, 79), Ель Шаараві.
Баєр: Коварж — Станішич, Та, Тапсоба — Фрімпонг (Паласіос, 88), Андріх, Джака, Інкап’є — Вірц (Гофманн, 77), Адлі (Телла, 77), Грімальдо (Коссуну, 90+3).
Попередження: Пеллегріні, Спінаццола, Крістанте — Та, Джака, Андріх