Ліга Європи

Призначення від УЄФА отримав Микола Балакін.

Український арбітр Микола Балакін працюватиме на матчі Аталанта — Марсель, що відбудеться у четвер, 9 травня, передає офіційний сайт УЄФА.

Поєдинок у Бергамо проходитиме у рамках 1/2 фіналу Ліги Європи-2023/24. Перша зустріч завершилася нічиєю з рахунком 1:1.

На матчі працюватиме бригада арбітрів з Іспанії. Очолюватиме її Хесус Хіль Мансано. Балакін виконуватиме обов'язки четвертого судді.

Протягом поточного сезону 35-річний українець працював головним арбітром на семи поєдинках Ліги чемпіонів (1), Ліги Європи (3) і Ліги конференцій (3).

Нагадаємо, матч Аталанта — Марсель розпочнеться о 22:00 за київським часом у четвер, 9 травня.