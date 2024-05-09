У рамках півфінального матчу-відповіді Ліги Європи УЄФА на нас чекає протистояння між леверкузенським Баєром та римською Ромою, яке пройде на німецькому стадіоні Бай-Арена.

[*] — позиція в клубному рейтингу УЄФА

ЧЕТВЕР, 2 ТРАВНЯ, 22:00. БАЙ-АРЕНА, ЛЕВЕРКУЗЕН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАННІ МАККЕЛІ (НІДЕРЛАНДИ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO. ПЕРШИЙ МАТЧ — 2:0

Успіхи леверкузенського Баєра цього сезону не потребують зайвого ознайомлення — вже стільки всього хорошого було сказано протягом цього футбольного року на адресу команди Хабі Алонсо... Але якщо з якихось причин ви щось пропустили, то "фармацевти" за підсумками цієї кампанії вперше у своїй історії виграли німецьку Бундеслігу та перервали гегемонію мюнхенської Баварії. Більше того, у Леверкузені йдуть на немислимій серії без поразок у 48 матчах поспіль з урахуванням усіх турнірів, що є рекордним показником у сучасній футбольній історії серед команд із топ-5 ліг Європи. Але якщо враховувати ще й інші європейські чемпіонати, то ще було лише три випадки триваліших безпрограшних серій: шотландський Селтік — 62 матчі (1915-17 роки), бельгійський Юніон Сент-Жилуаз 60 (1933-35) і португальська Бенфіка — 50 (1963-65).

Тепер непереможні леверкузенці, окрім внутрішнього чемпіонату, прагнуть виграти ще й Кубок Німеччини разом із Лігою Європи. Щодо першого, то фінальний матч проти Кайзерслаутерна зі статусом одного з аутсайдерів другого дивізіону країни у Баєра вже давно в кишені та лише чекає свого часу. Але ось у рамках другого за значимістю єврокубкового турніру у команди Хабі Алонсо ще є незавершені справи, хоча для когось вони небезпідставно є лише формальністю.

Безперечно, у переможному гостьовому матчі в Італії проти Роми перемога Леверкузена з рахунком 2:0 виглядала настільки впевнено, що сумнівів щодо участі представника Бундесліги у фіналі Ліги Європи залишається небагато. Проте чи готова Рома перевернути хід всього протистояння та другий рік поспіль вибити "фармацевтів" із ЛЄ на півфінальний стадії? Нагадаємо, що у минулому сезоні "вовки" здобули на власному стадіоні мінімальну перемогу з рахунком 1:0, а вже у Німеччині змогли зберегти безгольовий рахунок 0:0. Ситуація й тоді не була простою, а зараз — це вже зовсім інша справа.

Безперечно, прихід Даніеле Де Россі на посаду головного тренера Роми після звільнення Жозе Моурінью надихнув уболівальників столичного клубу. Італійський фахівець повернув свій рідний клуб до єврокубкової зони і займає на даному етапі шостий рядок у таблиці Серії А. Більше того, з урахуванням отриманого Італією додаткового п'ятого місця на наступний розіграш Ліги чемпіонів, Рома продовжує боротися за потрапляння до топ-5 внутрішньої першості, щоб отримати можливість взяти участь у найпрестижнішому єврокубковому турнірі. Але відверто кажучи, навіть ці останні загальні успіхи римлян не можуть змусити нас належним чином дійсно повірити в те, що непереможений у 48 матчах поспіль Баєр Леверкузен за підтримки власних уболівальників здатний втратити свою перевагу в два голи, здобуту в Італії тижнем раніше. Можливо все, тим паче у футболі, але й кейс із грошима під час прогулянки по вулиці в теорії також є якийсь мізерний шанс колись знайти...