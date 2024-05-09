Тренер "вовків" відзначив видатні результати "фармацевтів" цього сезону.
Де Россі, getty images
09 травня 2024, 13:52
Головний тренер римської Роми Даніеле Де Россі поспілкувався з журналістами напередодні другого півфінального матчу Ліги Європи з леверкузенським Баєром. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.
"Це рік Леверкузена. Вони виграли Бундеслігу. В них не тільки якість, а й чудова фізична сила та витривалість.
Це буде справжній подвиг — вийти та виграти з рахунком 2:0 на стадіоні команди, яка не програвала в цьому сезоні. Нам доведеться більше атакувати, показуючи гру, подібну до тієї, що ми показували в першому таймі в Римі. Ми намагалися високо пресингувати, але нам потрібно було грати ідеально. У нас були шанси.
У Леверкузені нам потрібно забирати гру", — сказав Де Россі.
Перший матч між Ромою та Баєром завершився перемогою колективу Хабі Алонсо із рахунком 2:0. Друга гра відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.
Раніше головний тренер Баєра Хабі Алонсо прокоментував майбутню гру з Ромою.