Ліга Європи

Тренер "вовків" відзначив видатні результати "фармацевтів" цього сезону.

Головний тренер римської Роми Даніеле Де Россі поспілкувався з журналістами напередодні другого півфінального матчу Ліги Європи з леверкузенським Баєром. Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Це рік Леверкузена. Вони виграли Бундеслігу. В них не тільки якість, а й чудова фізична сила та витривалість.

Це буде справжній подвиг — вийти та виграти з рахунком 2:0 на стадіоні команди, яка не програвала в цьому сезоні. Нам доведеться більше атакувати, показуючи гру, подібну до тієї, що ми показували в першому таймі в Римі. Ми намагалися високо пресингувати, але нам потрібно було грати ідеально. У нас були шанси.

У Леверкузені нам потрібно забирати гру", — сказав Де Россі.

Перший матч між Ромою та Баєром завершився перемогою колективу Хабі Алонсо із рахунком 2:0. Друга гра відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.

Раніше головний тренер Баєра Хабі Алонсо прокоментував майбутню гру з Ромою.