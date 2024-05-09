Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку матчу-відповіді півфіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють леверкузенський Баєр та римська Рома.

Леверкузенський Баєр та римська Рома зіграють матч-відповідь півфіналу Ліги Європи УЄФА на полі БайАрени на тлі перемоги господарів — 2:0.

Хабі Алонсо, після тієї гри, залучив до стартового складу Паласіоса в центрі поля, тоді як Гофманн гратиме в парі під єдиним нападником — Гложеком.

Даніеле Де Россі, у свою чергу, використав із перших хвилин Ндіка в парі центральних захисників, тоді як Анхеліньйо гратиме праворуч в обороні, а Азмун долучиться до трійки в нападі.

Баєр: Коварж — Інкап’є, Та, Тапсоба — Фрімпонг, Паласіос, Джака, Грімальдо — Адлі, Гофманн — Гложек.

Запасні: Градецькі, Ломб, Станішич, Коссуну, Андріх, Іглесіас, Вірц, Артур, Шик, Телла, Боніфейс, Пуерта.



Рома: Свілар — Анхеліньйо, Ндіка, Манчіні, Спінаццола — Крістанте, Паредес, Пеллегріні — Азмун, Лукаку, Ель Шаараві.

Запасні: Патрісіу, Карсдорп, Смоллінг, Абрагам, Льоренте, Челік, Саншеш, Дібала, Ауар, Бальданці, Бове, Залевські.



Гра Баєр — Рома почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.