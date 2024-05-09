Ліга Європи

Більшу частину поєдинків габонець відіграв у Лізі Європи.

У рамках 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА-2023/24 Аталанта приймає Марсель на Джевісс Стедіум у Бергамо.

Для центрального нападника гостей П'єра-Емеріка Обамеянга цей матч є 100-м в єврокубках. У Лізі чемпіонів нині 34-річний габонець відіграв 38 поєдинків (Боруссія Дортмунд, Челсі), тоді як у ЛЄ — 62 (Лілль, БД, Арсенал, Барселона, Марсель).

За даними transfermarkt, зараз на рахунку центрфорварда "провансальців" 51 гол і 13 асистів у цій сотні матчів.

Нагадаємо, на нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція зустрічі Аталанта — Марсель. Господарі поля лідирують із рахунком 1:0 після першого тайму.