Ліга Європи
10 травня 2024, 00:01
Баєр із черговим голом на 90+7 урятував нічию проти Роми й вийшов до фіналу Ліги Європи
Казкова команда Хабі Алонсо досі залишається непереможною.
Баєр — Рома, Getty Images
10 травня 2024, 00:01
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Баєр — Рома 2:2 (перший матч — 2:0)
Голи: Манчіні, 82 (авт.), Станішич, 90+7 — Паредес, 43 (пен.), 66 (пен.)
Баєр: Коварж — Інкап’є, Та, Тапсоба — Фрімпонг (Коссуну, 90), Паласіос, Джака, Грімальдо (Станішич, 90) — Адлі, Гофманн (Вірц, 81) — Гложек (Шик, 74).
Рома: Свілар — Манчіні, Ндіка, Спінаццола (Залевські, 21) — Ель Шаараві, Паредес, Крістанте, Пеллегріні (Абрагам, 81), Анхеліньйо (Смоллінг, 80) — Азмун (Бове, 72), Лукаку.
Попередження: Тапсоба, Та, Вірц — Пеллегріні, Паредес, Залевські