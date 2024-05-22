Ліга Європи

Football.ua разом із GGBET представляють прев'ю фінального матчу Ліги Європи-2023/24, який пройде 22 травня та розпочнеться о 22:00.

У рамках фінального матчу Ліги Європи-2023/24 на нас чекає протистояння між бергамською Аталантою та леверкузенським Баєром, яке пройде на Авіва Стедіум у Дубліні.

СЕРЕДА, 22 ТРАВНЯ, 22:00. АВІВА СТЕДІУМ, ДУБЛІН (ІРЛАНДІЯ). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІШТВАН КОВАЧ (РУМУНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Шлях Аталанти до фіналу цього розіграшу Ліги Європи був дуже непростим з погляду рівня та імен суперників, з якими італійцям довелося зустрітися в плей-оф. Перед тим, як опинитися в Дубліні, підопічним Джан П'єро Гасперіні судилося пройти через чемпіона Португалії в особі лісабонського Спортінгу, сенсаційно здолати Ліверпуль з цьогорічним статусом тріумфатора Кубка англійської ліги та "бронзового" призера Прем'єр-ліги, а останнім суперником бергамасків на шляху до фінального матчу став марсельський Олімпік із найкращим бомбардиром турніру П'єром-Емеріком Обамеянгом, який став причиною вильоту донецького Шахтаря з цього розіграшу другого за престижем єврокубкового турніру УЄФА.

Загалом важко заперечувати, що ця кампанія видалася для Аталанти вкрай непогано, хоча, звісно, з урахуванням програного напередодні фіналу Кубка Італії проти туринського Ювентуса (0:1), зараз все могло виглядати ще більш успішно. Та й відверто кажучи, у разі сьогоднішньої єврокубкової невдачі, навряд чи вболівальники бергамасків зможуть втішати себе наявністю вже гарантованого місця у наступному розіграші Ліги чемпіонів завдяки високій позиції в чемпіонаті Італії. Адже усвідомлення того, що Аталанта була у двох фіналах протягом футбольного року, але програла в обох із них, у будь-якому разі залишить після себе неприємний осад. Команда Гасперіні сьогодні намагатиметься цього уникнути. Компанія GGBET пропонує на цей матч наступні коефіцієнти: перемога Аталанти - 4.38, нічия — 3. 71, успіх Баєра — 1.86. Дивіться лінію GGBET на сайті та знайдіть для себе цікавий матч.

Свій фінал Кубка Німеччини у леверкузенського Баєра, у свою чергу, все ще попереду, але майбутній тріумф у ньому саме підопічних Хабі Алонсо ставиться під серйозні сумніви хіба що вболівальниками Кайзерслаутерна — другого фіналіста, який зі змінним успіхом виступає у другому дивізіоні країни. Але зараз вся увага "фармацевтів", звісно, зосереджена виключно на сьогоднішньому фіналі Ліги Європи в Дубліні, адже у разі перемоги це стане вже другим їхнім трофеєм у цьому і без того феноменальному та неймовірному сезоні на тлі першого в історії клуба тріумфу в німецькій Бундеслізі. І не просто першого тріумфу, а тріумфу без жодної поразки!

Однак Леверкузен є "неверлузеном" не лише у внутрішніх змаганнях, а й у цій Лізі Європи, де протягом усього раунду плей-оф "фармацевти" пройшли свого суперника за груповим етапом в особі азербайджанського Карабаху, впоралися з торішнім тріумфатором Ліги конференцій лондонським Вест Гемом, а вже у півфіналі, через рік, вони взяли реванш у Роми. Усе перелічене вище більше схоже на якусь футбольну казку, але це стало реальністю, яку ніхто не міг ні уявити, ні спрогнозувати. Як би сьогодні не завершився дублінський фінал, Хабі Алонсо та компанія вже й так написали історію, маючи найтривалішу серію без поразок за весь час у європейському футболі. Риторичне питання: і що ж чи хто ж наразі їх справді може зупинити?

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ Джан П'єро Гасперіні, головний тренер Аталанти: "Ми віримо, що зробити абсолютно все, що потрібно було для підготовки, тому ми просто прагнемо якнайшвидше зіграти цей матч. Ми перебуваємо в найкращому психологічному та фізичному стані. Ми усвідомлюємо, що протистоятимемо чудовій команді. Добре знаємо, що Леверкузен наразі є непереможним, і ми знаємо, що вони провели чудовий сезон. Результати, яких вони досягли в цьому сезоні, не є випадковими. Звичайно, дрібні деталі можуть вплинути на фінал. Ми повинні поважати їх і намагатися швидко адаптуватися до наших суперників". Хабі Алонсо, головний тренер Баєра: "Ми добре знайомі з Аталантою, проте це команда, яка продовжує прогресувати та розвиватися. Ми грали проти подібних команд у Німеччині, але головне, що завтра має значення — це менталітет. У нас є план на гру, але гравці все ще зберігають ту прекрасну атмосферу від святкування титулу в суботу, і ми хочемо скористатися нею. Бути у фіналі в якості гравця і як тренер — це різна справах. Коли м’яч котиться, настає час гравців. Але я дуже впевнений у своїй команді. Вони це зроблять".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ Аталанта: Муссо — Джимсіті, Гін, Колашинац — Дзаппакоста, Едерсон, Копмейнерс, Руджері — Де Кетеларе, Пашалич — Скамакка Баєр Леверкузен: Коварж — Та, Тапсоба, Інкап'є — Станішич, Паласіос, Джака, Грімальдо — Вірц — Фрімпонг, Адлі Не зіграють: Гольм, де Рон — ... Під питанням: Толой, Колашинац — ... ОЧНІ ЗУСТРІЧІ ПОТОЧНА ФОРМА

прогноз 2:4

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