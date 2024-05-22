Ліга Європи

Пропонуємо вашій увазі склади команд на вирішальний матч другого за значущістю єврокубкового турніру.

В рамках фінального матчу Ліги Європи Баєр зіграє проти Аталанти на Авіва Стедіум в Дубліні. В стартовому складі італійської команди з'явиться Адемола Лукман, а у леверкузенців вийдуть Адлі та Тапсоба.

Аталанта: Муссо — Джимсіті, Гін, Колашинац — Дзаппакоста, Лоренсо, Копмейнерс, Руджері — Де Кетеларе, Скамакка, Лукман

Запасні: Карнесеккі, Россі, Толой, Скальвіні, де Рон, Баккер, Адопо, Гольм, Гатебур, Міранчук, Пашалич, Туре

Баєр Леверкузен: Коварж — Станішич, Та, Тапсоба — Фрімпонг, Джака, Паласіос, Інкап'є — Вірц, Грімальдо Гарсія — Адлі

Запасні: Градецькі, Ломб, Де Матос Соарес, Коссуну, Пуерта, Гофманн, Андріх, Шик, Телла, Боніфас, Гложек, Іглесіас

Нагадаємо, початок матчу заплановано на 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією гри на нашому сайті.