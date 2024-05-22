Ліга Європи

Леверкузенці зазнали першої поразки в сезоні та втратили шанси оформити требл.

В рамках фінального поєдинку Ліги Європи стадіон Авіва в Дубліні приймав двобій Аталанти та Баєра. Джан Пьєро Гасперіні випустив в старті Адемолу Лукмана, а Хабі Алонсо вирішив зіграти без яскравого центрального нападника та довірив місце на вістрі Адлі.

Леверкузенці виграли довгоочікуване чемпіонство й хотіли додати до своєї колекції ще один трофей, а Джан Пьєро Гасперіні сподівався виграти свій перший трофей у кар'єрі та отримати нагороду за свою майже восьмирічну працю в стані бергамасків.

Обидві команди почали матч у високому темпі, але м'яч більшу частину часу проводив в центрі поля. Підопічні Хабі Алонсо намагалась забрати ініціативу собі, але натомість доволі неочікувано пропустили. Адемола Лукман вирвався з-за спини Паласіоса та ударом в один дотик вразив кут воріт після прострілу Дзаппакости. 1:0.

Баєр після цього пішов в атаку великими силами, але не зміг здивувати оборону супротивника. Аталанта очкувала на свій шанс і Адемола Лукман створив забитий м'яч ні з чого. Лукман обіграв опонента на підступах до штрафного й пробив точно в дальній нижній кут. 2:0. Вже після цього леверкузенці нарешті створили свій момент, коли Грімальдо вирвався на ударну позицію, але не зміг переграти Муссо ближньому бою.

Аталанта не збиралась забувати про ворота супротивника й мала шанс зробити рахунок розгромним. Де Кетеларе пробив з-за меж штрафного у правий нижній кут воріт, але Коварж у видовищному стрибку врятував свою команду. На перерву команди пішли відпочивати за рахунку 2:0.

Тренери одразу зробили по заміні. Хабі Алонсо випустив Боніфаса замість Станішича, а Гасперіні випустив Скальвіні замість Колашинаца. Баєр намагався закріпитись на чужій половині поля, але Аталанта впевнено перекривала простір та не давала супротивнику багато свободи. Тактичний геній обох тренерів давався взнаки. Обидві команди відмінно знали як їм діяти в обороні.

Здавалось, що Баєр ще зможе провернути свій традиційний маневр з камбеком на останніх хвилинах, але Лукман ще раз шокував супротивника. Скамакка покотив ліворуч на Адемолу, той хитнув Тапсоба та прошив Коваржа. 3:0. Хабі Алонсо безпорадно стояв біля бокової лінії поля. Здається, іспанець тоді вже все зрозумів.

За час, що залишився, Баєр так і не зміг забити навіть один м'яч, зазнавши першої поразки в сезоні, яка позбавила команду можливості виграти ще один титул. Для Джан Пьєро Гасперіні це був перший трофей у кар'єрі, з чим його і вітаємо.

Аталанта — Баєр Леверкузен 3:0

Голи: Лукман, 12, 26, 76

Аталанта: Муссо — Джимсіті, Гін, Колашинац (Скальвіні, 46) — Дзаппакоста (Гатебур, 84), Едерсон, Копмейнерс, Руджері (Толой, 90) — Де Кетеларе (Пашалич, 56), Скамакка (Туре, 83), Лукман

Баєр Леверкузен: Коварж — Станішич (Боніфас, 46), Та, Тапсоба — Фрімпонг (Телла, 81), Джака, Паласіос (Гложек, 69), Інкап'є — Вірц (Шик, 80), Грімальдо Гарсія (Андріх, 69) — Адлі

Попередження: Джимсіті, Скамакка, Дзаппакоста, Копмейнерс — Вірц, Тапсоба, Андріх