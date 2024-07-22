Ліга Європи

Кияни можуть зіграти проти Лугано чи Фенербахче, а криворіжці зустрінуться з Вікторією Пльзень.

Сьогодні, 22 липня, у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи у сезоні-2024/25.

На даному етапі турніру можуть виступити одразу дві українські команди – Кривбас, а також київське Динамо, якщо підопічні Олександра Шовковського не пройдуть сербський Партизан.

За підсумками жеребкування стало відомо, що Кривбас зіграє проти чеської Вікторії Пльзень.

У свою чергу Динамо може зустрітися з тими, хто програв у парі Лугано (Швейцарія) — Фенербахче (Туреччина).

Нагадаємо, перші матчі третього раунду кваліфікації Ліги Європи пройдуть 8 серпня, а матчі-відповіді заплановані на 15 серпня.

Раніше Динамо дізналося потенційного суперника з третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, якщо пройде Партизан.