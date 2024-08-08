Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють криворізький Кривбас та пльзенська Вікторія.

Криворізький Кривбас та чеська Вікторія Пльзень зіграють перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА в Кошице.

Юрій Вернидуб, після перемоги над одеським Чорноморцем (1:0), залучив до стартового складу Понєдєльніка праворуч у захисті, тоді як Бізімана гратиме в опорній зоні, а Микитишин розташується ліворуч у півзахисті.

Мірослав Кубек, на тлі нічиєї проти Яблонця (0:0), використав із перших хвилин Паноша в парі під нападником.

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Романчук, Стецьков, Дібанго — Бізімана — Д. Кузик, Вакулко, Твердохліб, Микитишин — Прінс.

Запасні: Хома, Маханьков, Соса, Хомченовський, Луньов, Драмбаєв, Бандейра, Аморозо, Кожушко, По.



Вікторія: Тврдонь — Две, Гранач, Ємелка — Гавел, Черв, Калвах, Копіц — Шулц, Панош — Видра.