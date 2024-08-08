Україна

Football.ua представляє прев'ю матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, який пройде 8 серпня та розпочнеться о 21:00.

У рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Кривбас прийме Вiкторiю.

КРИВБАС – ВIКТОРIЯ

ЧЕТВЕР, 8 СЕРПНЯ, 21:00. "ФУТБОЛЬНА АРЕНА КОШИЦІ". АРБІТР — СЕБАСТЬЯН ГIСХАМЕР (АВСТРIЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Кадри вирішують все

Кривбас провів літо значно скромніше, ніж інші представники України у єврокубках. Зрозуміло, що провести міжсезоння скромніше за Дніпро-1 неможливо, але навіть Полісся, не кажучи про Шахтар з Динамо, посилилося на порядок якісніше. Власне, перехід Бескоровайного підкреслює, у якій із команд кращі перспективи та бюджет.

Конате (який зараз травмований), Романчук, Снурніцин – це спроба трьома середніми гравцями замінити одного лідера. Принаймні, саме для Кривбасу Бескоровайний був лідером – і за літо Кривбас у цій позиції точно не придбав (тим більше, що і з центрбеків пішли також Рябов та Семенов). Форвард Оче, який за рік у Португалії забив 4 голи, і тим більше Аморозо-молодший (син суперзірки бразильського футболу дев'яностих та нульових) теж не виглядають пiдсиленням, яке допоможе тут і зараз.

Як наслідок, навіть матч із ледве живим Чорноморцем міг закінчитися внічию. Кліщуку коштувало чималих зусиль відбити удар Бутка наприкінці матчу – а весь тиск команди Вернидуба призвів до одного гола. І це прямо перед грою з дуже досвідченим суперником, який надасть дуже мало шансів.

В тилу ворога

Вікторія дедалі впевненіше освоюється в статусі третьої команди Чехії. Спарта та Славія – в принципі вічна дуель Чехії, і якщо в епоху чемпіонату Чехословаччини їх на вершині розбавляли словаки, то після поділу на дві ліги пражани стали нудно ділити всі медалі. Вікторія, за великим рахунком, і на статус першого після богів не претендувала: Банік, Дукла, Богеміанс і ще з десяток чеських команд котирувалися вище. У колективу з Пльзеня була велика академія, яка виховала самих Павла Недведа та Петра Чеха – але не перша команда.

Все змінила “Шкода”. Один із символів Чехії як такої завжди мав у Пльзені одне з ключових виробництв, у різний час збільшуючи та зменшуючи своє представництво. Так, Недвед грав тільки в команді, яка називалася Шкода (Пльзень) – а ось Чех вже застав перейменування на Вікторію. Але в нульові Шкода збільшила свою перевагу, у десяті Вікторія виграла більше чемпіонств, ніж будь-який інший чеський клуб – а останнім часом вона все ж таки змушена пасувати перед розвитком тих самих Славії та Спарти.

Причини? Насамперед, через дуже жвавий темп празьких грандів. Славія, “влучивши” з тренером Трпішовським, діставалася історичних висот: вибивала з Ліги Європи Лестер, Севілью (!), вигравала групу з Ромою... По-друге, звичайно, спонсор не такий і щедрий. Пльзеньське виробництво Шкоди стало частиною корейської корпорації Дусан, що дало назву стадіону в Пльзені, але навряд чи корейці мотивовані витрачати на клуб так вже багато.

Але в будь-якому разі, Вікторія у XXI столітті переживає з відривом найкращі часи у своїй історії. До 2005 року це була команда, яка курсувала між першою та другою лігами, про титули навіть не згадуючи. Смішно, що до десятих років єдиним єврокубковим суперником пльзеньців в історії була... Баварія. 71-го пробилися до єврокубків – і 7:1 за сумою матчів і здобули. Зараз Вікторія грає в єврокубках щороку – і минулий сезон, наприклад, обґрунтовано претендує на те, щоб вважати найкращим єврокубковим у її історії.

За всієї поваги до трьох виходів до 1/8 фіналу Ліги Європи (і перемогою над праймовим Шахтарем!), минулого сезону чехи вийшли до чвертьфіналу Ліги конференцій – зігравши сім сухих матчів ПIДРЯД. І 12 сухих матчів загалом. Власне, після перемоги над зовсім слабкими суперниками у кваліфікації вони просто відмовилися пропускати: всі шість матчів у групі Ліги конференцій були виграні (!!!), причому в них вдалося забити лише одному супернику і лише один раз.

Пишатися таким подвигом може Астана – а от із Балкані та загребським Динамо Вікторія добувала лише сухі вікторії. Попереду, при цьому, не феєрила: чотири перемоги із шести були мінімальними. А після цього голи... закінчились. Команда вийшла на Серветт, з яким зіграла дві нульові нічиї та виграла по пенальті. Далі була Фіорентина, з яким у Пльзені також були 0:0. І навіть у Флоренції після основного часу рахунок так і не був відкритий. Ніко Гонсалес та Біраги вже в овертаймі врятували всю Лігу конференцій від броньованого автобуса, куди там тому Моурінью.

Із 11 осіб, які розпочинали у стартовому складі той матч на “Артеміо Франкі”, у Пльзені залишилися 10. Пішов лише форвард Томас Хорий – і ось що цікаво: Вікторія всього за 3 мільйони євро продала лідера (18 голів минулого сезону) у празьку Славію. Команда знає своє місце, відпускає лідерів – і, мабуть, тому й успішна. А замість одного форварда до Пльзенi приїхало три: Рікардінью минулого сезону грав і забивав за Левські, у тому числі й у Лізі конференцій; а Крістофа Кабонго та Даніеля Васуліна знайшли у середніх чеських командах.

І бути тут казці з хепі-ендом – але, здається, до захисного стилю Вікторії почали пристосовуватись. У єврокубках вона цього сезону теж проведе перший матч, а у чемпіонаті результати такі: 3:1, 1:0, 0:0. Жоден форвард не забив жодного м'яча, Кабонго ще й швидко травмувався – і це при тому, що пльзеньці мають самого Матея Видру, чи не найвідомішого гравця усього чемпіонату, не кажучи вже про команду. Ймовірно, що Мирослав Коубек зайшов у принаймні локальний тактичний глухий кут – і такий дисциплінований і вишколений Кривбас може цим скористатися.

Тим більше, що він також замінив одну зірку трьома середніми гравцями.

Слова, слова, слова

Юрій Вернидуб, тренер Кривбасу:

- Розуміємо, що суперник дуже потужний. Вони дійшли в минулому році до 1\4 фіналу Ліги Конференцій. Але ми хочемо досягати своїх цілей, перемагати та рухатись далі. Як воно буде? Побачимо завтра тут в Кошице на цьому прекрасному стадіоні.

Вікторія грає агресивно, ми до цього готові. Вікторія грає з трьома центральними захисниками, також це враховуємо. У суперника є три гравці, які виступають за збірну Чехії. Це хороші футболісти, один з нападник Шульц, який забив 18 голів в минулому сезоні. Ми поважаємо суперника, але ні в якому разі його не боїмось.

Дмитро Хомченовський, гравець Кривбасу:

- По-перше, хочу висловити велику подяку нашим Збройним Силам України за можливість знаходитись тут та грати в єврокубках. Щодо гри, то ми налаштовані серйозно. Розуміємо, в якому турнірі граємо та маємо намір тут і залишитись. Знаємо, про кого граємо. Розглядаємо його слабкі сторони.

Мірослав Коубек, тренер Вікторії:

- Кривбас – гарна команда, добре технічно оснащена. Але і ми підсилились за цей час. Завтра на обидві команди очікує важкий поєдинок. Подивимось, якою буде гра у підсумку.

Хочу відзначити хоробрість та силу Кривбасу. Вернидуб працював в Молдові, і після початку війни він вступив до лав ЗСУ. Я його дуже поважаю. Він – справжній чоловік та хоробра людина. Так, ми враховуємо цей фактор, що Кривбас дуже вмотивований.

Орієнтовні склади

Кривбас: Кліщук — Бандейра, Романчук, Стецьков, Дібанго — Бізімана — Д. Кузик, Луньов, Твердохліб, Хомченовський — Прінс

Вікторія: Тврдонь – Ємелка, Две, Гранач – Черв, Калвах – Гавел, Копiч, Шульц – Видра, Рікардінью