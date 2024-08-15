Ліга Європи
15 серпня 2024, 21:55
Кривбас програв і другий матчі Вікторії Пльзень й опустився до кваліфікації Ліги конференцій
Команда Юрія Вернидуба в матчі-відповіді на чужому полі зіграла в беззмістовний футбол в атаці.
Вікторія — Кривбас, фото ФК Кривбас
15 серпня 2024, 21:55
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Вікторія — Кривбас 1:0 (перший матч – 2:1)
Гол: Вашулін, 52
Вікторія: Тврдонь — Две, Гранач, Ємелка — Гавел, Черв, Калвах, Слончик (Ірка, 50), Копіц (Каду, 86) — Шульц, Вашулін (Видра, 71).
Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік (Бандейра, 84), Романчук, Стецьков, Дібанго — Бізімана (Твердохліб, 61), Вакулко — Д. Кузик (Драмбаєв, 72), Луньов (Кожушко, 84), Микитишин (Хоченовський, 61) — Прінс.
Попередження: Кліщук, Романчук, Прінс