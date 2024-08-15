Ліга Європи

Кривбас програв і другий матчі Вікторії Пльзень й опустився до кваліфікації Ліги конференцій

Команда Юрія Вернидуба в матчі-відповіді на чужому полі зіграла в беззмістовний футбол в атаці.

Вікторія — Кривбас, фото ФК Кривбас

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Вікторія — Кривбас 1:0 (перший матч – 2:1)

Гол: Вашулін, 52



Вікторія: Тврдонь — Две, Гранач, Ємелка — Гавел, Черв, Калвах, Слончик (Ірка, 50), Копіц (Каду, 86) — Шульц, Вашулін (Видра, 71).



Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік (Бандейра, 84), Романчук, Стецьков, Дібанго — Бізімана (Твердохліб, 61), Вакулко — Д. Кузик (Драмбаєв, 72), Луньов (Кожушко, 84), Микитишин (Хоченовський, 61) — Прінс.



Попередження: Кліщук, Романчук, Прінс