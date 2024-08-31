Сьогодні став відомим розклад матчів Динамо в основному етапі Ліги Європи сезону-2024/25.

Нагадаємо, що вперше в історії цей турнір проходить за подібною системою й замість традиційного групового етапу застосовується "швейцарська система".

За неї суперниками киян будуть вісім різних команд, з кожною з яких динамівці проведуть по одному матчу.

25 вересня, 22:00
Динамо — Лаціо

3 жовтня, 19:45
Хоффенхайм — Динамо

24 жовтня, 19:45
Рома — Динамо

7 листопада, 22:00
Динамо — Ференцварош

28 листопада, 19:45
Динамо — Вікторія

12 грудня, 22:00
Реал Сосьєдад — Динамо

21 січня 2025, 17:30
Галатасарай — Динамо

30 січня 2025, 22:00
Динамо — РФШ. 

Раніше з'явився розклад матчів Шахтаря в Лізі чемпіонів. 