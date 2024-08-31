Ліга Європи

З кожною з команд динамівці проведуть по одному матчу.

Сьогодні став відомим розклад матчів Динамо в основному етапі Ліги Європи сезону-2024/25.

Нагадаємо, що вперше в історії цей турнір проходить за подібною системою й замість традиційного групового етапу застосовується "швейцарська система".

За неї суперниками киян будуть вісім різних команд, з кожною з яких динамівці проведуть по одному матчу.

25 вересня, 22:00

Динамо — Лаціо

3 жовтня, 19:45

Хоффенхайм — Динамо

24 жовтня, 19:45

Рома — Динамо

7 листопада, 22:00

Динамо — Ференцварош

28 листопада, 19:45

Динамо — Вікторія

12 грудня, 22:00

Реал Сосьєдад — Динамо

21 січня 2025, 17:30

Галатасарай — Динамо

30 січня 2025, 22:00

Динамо — РФШ.

Раніше з'явився розклад матчів Шахтаря в Лізі чемпіонів.