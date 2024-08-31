З кожною з команд динамівці проведуть по одному матчу.
Розклад, фото: ФК Динамо
31 серпня 2024, 22:53
Сьогодні став відомим розклад матчів Динамо в основному етапі Ліги Європи сезону-2024/25.
Нагадаємо, що вперше в історії цей турнір проходить за подібною системою й замість традиційного групового етапу застосовується "швейцарська система".
За неї суперниками киян будуть вісім різних команд, з кожною з яких динамівці проведуть по одному матчу.
25 вересня, 22:00
Динамо — Лаціо
3 жовтня, 19:45
Хоффенхайм — Динамо
24 жовтня, 19:45
Рома — Динамо
7 листопада, 22:00
Динамо — Ференцварош
28 листопада, 19:45
Динамо — Вікторія
12 грудня, 22:00
Реал Сосьєдад — Динамо
21 січня 2025, 17:30
Галатасарай — Динамо
30 січня 2025, 22:00
Динамо — РФШ.
Раніше з'явився розклад матчів Шахтаря в Лізі чемпіонів.