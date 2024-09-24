Головний тренер Динамо Олександр Шовковський поспілкувався з представниками ЗМІ перед матчем 1-го туру основного етапу Ліги Європи проти римського Лаціо.

Про новий формат

"Загалом, це мій перший досвід виступів у європейських турнірах у якості головного тренера, тому я не знаю, як було в попередні рази. Але цей формат, безперечно, дуже цікавий, багато висловлювань уже було з цього приводу, в тому числі стосовно великих навантажень, які лягають на футболістів, які не лише захищають кольори своїх клубів, але й виступають за свої національні збірні. І ми вже маємо відголоски того, що цей графік дуже складний, і гравці просто не мають достатньо часу на відновлення.

До цього треба додати, що для нашої команди, так само й для скандинавських країн, цей формат є доволі незручним, тому що в січні команди ще не грають матчі у своїх національних чемпіонатах. Це теж дає додаткові навантаження й складнощі, також не потрібно забувати про проблеми, пов’язані з нашою логістикою у зв’язку з ситуацією, що відбувається в нашій країні. Але при цьому дуже цікаво подивитися, як буде втілюватися в життя цей новий формат. Буде більше матчів проти команд, що сповідують різні стилі, й «Лаціо» – команда, що представляє одну з найсильніших ліг Європи, і бореться в ній за найвищі місця. У нинішньому сезоні римляни двічі виграли, двічі програли та одного разу зіграли внічию на внутрішній арені.

Ми слідкуємо за їхніми виступами, і завтра очікуємо цікавий матч". 

Про проблеми в обороні Лаціо

"В усіх матчах, які Лаціо зіграв у Серії А, вони в кожному забивали, але при цьому в кожному пропускали. В останньому матчі це були два пенальті, і за останніми нововведеннями у правилах можна багато дискутувати, чи були вони взагалі. Але для нас у першу чергу важливо, як команда будує свою гру в обороні, в атаці, які сильні сторони команди, які слабкі. Ми це доносимо до наших гравців, від цього й будуємо свою стратегію. 

Також ви маєте розуміти, що ситуація в нашій країні додає нам складнощів. Ми порахували, що з моменту виїзду з клубної бази й до прибуття до готелю в Гамбурзі минуло 19 годин". 

Про те, чи буде для Динамо плюсом те, що матч відбудеться не на їхній території

"Ви маєте розуміти, що це зовсім різні ситуації – коли ти граєш та коли готуєш команду до матчу. Це перше. По-друге, дуже багато часу минуло з того періоду. І формат змінився, зараз немає переваги виїзного голу. Зараз усі команди планують та готуються, і новий формат зобов’язує грати на перемогу в кожній грі, аби посідати місця якомога вище, аби надалі продовжувати боротися за сам трофей". 

Про те, чи можна розраховувати на агресивний початок від Динамо

"Тобто ви вважаєте, що після 15 хвилин гра завершується? (посміхається) Ми очікуємо цікаву гру, від якої, сподіваюся, отримають задоволення вболівальники. Потрібно зберігати концентрацію протягом усієї гри – як протягом 90 хвилин, так і компенсованого часу", — сказав Шовковський. 

Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу Динамо Київ – Лаціо можна буде на Football.ua.