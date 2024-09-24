Ліга Європи

До вашої уваги коментар головного тренера київської команди.

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський поспілкувався з представниками ЗМІ перед матчем 1-го туру основного етапу Ліги Європи проти римського Лаціо.

Про новий формат:

"Загалом, це мій перший досвід виступів у європейських турнірах у якості головного тренера, тому я не знаю, як було в попередні рази. Але цей формат, безперечно, дуже цікавий, багато висловлювань уже було з цього приводу, в тому числі стосовно великих навантажень, які лягають на футболістів, які не лише захищають кольори своїх клубів, але й виступають за свої національні збірні. І ми вже маємо відголоски того, що цей графік дуже складний, і гравці просто не мають достатньо часу на відновлення.

До цього треба додати, що для нашої команди, так само й для скандинавських країн, цей формат є доволі незручним, тому що в січні команди ще не грають матчі у своїх національних чемпіонатах. Це теж дає додаткові навантаження й складнощі, також не потрібно забувати про проблеми, пов’язані з нашою логістикою у зв’язку з ситуацією, що відбувається в нашій країні. Але при цьому дуже цікаво подивитися, як буде втілюватися в життя цей новий формат. Буде більше матчів проти команд, що сповідують різні стилі, й «Лаціо» – команда, що представляє одну з найсильніших ліг Європи, і бореться в ній за найвищі місця. У нинішньому сезоні римляни двічі виграли, двічі програли та одного разу зіграли внічию на внутрішній арені.

Ми слідкуємо за їхніми виступами, і завтра очікуємо цікавий матч".

Про проблеми в обороні Лаціо:

"В усіх матчах, які Лаціо зіграв у Серії А, вони в кожному забивали, але при цьому в кожному пропускали. В останньому матчі це були два пенальті, і за останніми нововведеннями у правилах можна багато дискутувати, чи були вони взагалі. Але для нас у першу чергу важливо, як команда будує свою гру в обороні, в атаці, які сильні сторони команди, які слабкі. Ми це доносимо до наших гравців, від цього й будуємо свою стратегію.

Також ви маєте розуміти, що ситуація в нашій країні додає нам складнощів. Ми порахували, що з моменту виїзду з клубної бази й до прибуття до готелю в Гамбурзі минуло 19 годин".

Про те, чи буде для Динамо плюсом те, що матч відбудеться не на їхній території:

"Ви маєте розуміти, що це зовсім різні ситуації – коли ти граєш та коли готуєш команду до матчу. Це перше. По-друге, дуже багато часу минуло з того періоду. І формат змінився, зараз немає переваги виїзного голу. Зараз усі команди планують та готуються, і новий формат зобов’язує грати на перемогу в кожній грі, аби посідати місця якомога вище, аби надалі продовжувати боротися за сам трофей".

Про те, чи можна розраховувати на агресивний початок від Динамо:

"Тобто ви вважаєте, що після 15 хвилин гра завершується? (посміхається) Ми очікуємо цікаву гру, від якої, сподіваюся, отримають задоволення вболівальники. Потрібно зберігати концентрацію протягом усієї гри – як протягом 90 хвилин, так і компенсованого часу", — сказав Шовковський.

Слідкувати за текстовою онлайн-трансляцією матчу Динамо Київ – Лаціо можна буде на Football.ua.