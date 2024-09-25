Ліга Європи

Фулбек Динамо висловився про майбутній єврокубковий матч проти Лаціо.

Київське Динамо проведе номінально домашній та стартовий поєдинок основного етапу Ліги Європи, у якому суперником буде римський Лаціо.

Крайній захисник "біло-синіх" Олександр Караваєв поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з римлянами.

"Нам потрібні позитивні емоції, і ми достатньо сильні, щоб змагатися на два фронти. Вболівальники нам допоможуть. До травня буде багато футболу, потім будемо відпочивати. Ми стали сильнішими, тому що склалася хороша комбінація факторів: у нас багато новачків, але й старші гравці хочуть продемонструвати свою цінність.

Минулого року ми провалилися і в чемпіонаті України, і в єврокубках. Зараз у кожного гравця висока мотивація, кожен хоче продемонструвати свої якості. Матчі з Лаціо, Ромою та Сосьєдадом належать до тих, на які я чекаю найбільше. Я ніколи не зустрічався з ними і не можу дочекатися, щоб змагатися з клубами такого рівня", — цитує слова Караваєва Corriere dello Sport.

Нагадаємо, матч Динамо Київ — Лаціо відбудеться сьогодні, 25 вересня, о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за ключовими подіями цього протистояння в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.