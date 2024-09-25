Ліга Європи

Завершилися перші два поєдинки нової кампанії турніру.

У рамках першого туру основного раунду Ліги Європи УЄФА-2024/25 відбулися два матчі: АЗ на власному полі протистояв Ельфсборг, а Буде/Глімт приймав Порту.

Нідерландський клуб вийшов переможцем із дуелі з шведським. Значний вклад у звитягу АЗ зробив син Марка ван Боммела Рубен — нападник відзначився дублем. Гості завершували поєдинок у меншості.

АЗ — Ельфсборг 3:2

Голи: Р. ван Боммел, 44, 50, Перротт, 74 (пен.) — Ума, 23, Гедлунд, 53

АЗ: Овусу-Одуро — Майкума, Гус, Пенетра, Волфе — Класі, Мейнанс (Бурместер, 84), Копмейнерс (Белич, 84) — Садік (Аддай, 57), Перротт, Р. ван Боммел (Мердінк, 90)

Ельфсборг: Петтерссон — Гольмен, Бухарі (Гольтен, 88), Єгбе — Гедлунд, Б. Зенелі, Ума (Ларссон, 78), Гульт (Кайб, 88) — А. Зенелі (Абдулай, 55), Байду (Фрік, 78), Касем

Попередження: Мейнанс, Белич — Ума, Абдулай

Вилучення: Гольмен, 86

Вилучення з боку Буде/Глімт не допомогло Порту врятуватися від доволі неочікуваної виїзної поразки норвежцям. Єнс Петтер Гауге, як і Рубен ван Боммел, оформив дубль, допомігши своїй команді здобути три очки.

Буде/Глімт — Порту 3:2

Голи: Гег, 15, Гауге, 40, 62 — Омородіон, 8, Гюль, 90

Буде/Глімт: хайкін — Шеволд, Б'єртуфт, Нільсен, Б'єркан — Салтнес (Міккельсен, 90+2), Берг, Ев'єн (Фет, 83) — Мяяття, Гег (Цінкернагель, 79), Гауге (Еспейорд, 90+2)

Порту: Кошта — Маріу, Перес, Педру, Моура (Франко, 80) — Гонсалес, Груїч (Мора, 69), Еуштакіу (Галену, 60) — Боржеш (Пепе, 60), Омородіон, Хайме (Гюль, 69)

Попередження: Мяяття, Берг — Педру, Гонсалес

Вилучення: Мяяття, 51 (друге попередження)