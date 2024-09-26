Ліга Європи

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 25 вересня 2024 року.

У рамках першого туру основного раунду Ліги Європи УЄФА-2024/25 англійський Манчестер Юнайтед приймав нідерландський Твенте.

Команда Еріка тен Гага провела непоганий перший тайм, підсумком якого для неї став гол Крістіана Еріксена, тож на перерву господарі пішли за мінімальної переваги за рахунком.

Проте той-таки данський півзахисник посеред другої половини гри припустився помилки в обороні, і суперники зуміли відігратись, а в подальшому й утримати комфортний для себе рахунок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Твенте у рамках першого туру Ліги Європи УЄФА-2024/25:

Манчестер Юнайтед — Твенте 1:1

Голи: Еріксен, 35 — Ламмерс, 68

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, Магвайр, Мартінес, Далот — Угарте Рібейро, Еріксен (Мейну, 80) — Діалло (Гарначо, 66), Фернандеш, Рашфорд (Маунт, 79) — Зіркзе (Гойлунн, 79)

Твенте: Уннершталь — ван Рой, Гільгерс, Брюнс, Салах-Еддін — Регер (Юхан Лагербільке, 84), Влап (К'єле, 61) — Стейн (Ротс, 60) — ван Вольфсвінкель, Ламмерс (Бесселінк, 83), ван Берген (Лтаєф, 74).

Попередження: Мартінес — Брюнс, Ламмерс