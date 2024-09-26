Ліга Європи

Команда Івана Юрича не втримала переможний рахунок наприкінці другого тайму.

Італійська Рома минулого сезону посіла шосту сходинку за підсумками розіграшу Серії A й відповідно здобула право на участь у Лізі Європи УЄФА вже в новій кампанії. Таким чином український нападник Артем Довбик під час свого трансферу із каталонської Жирони опинився в ситуації, коли він переходив із команди-учасника Ліги чемпіонів до представника нижчого за рівнем змагання.

Погано це чи ні, судячи із старту нового сезону, де "вовки" через невдалі результати вже встигли попрощатись із головним тренером Даніеле Де Россі й на заміну йому запросити Івана Юрича, можливо й добре, що римляни не опинились у головному європейському змаганні в підсумку. Утім, і в Лізі Європи суперників високого рівня достатньо — чого тільки вартий баскський Атлетік, проти якого Рома й мала стартувати в міжнародній кампанії цього року на Стадіо Олімпіко.

Від басків можна цього сезону очікувати будь-якої гри в гостьових матчах, однак цього разу все було дуже скромно у виконанні команди Ернесто Вальверде в першому таймі. Керманичу й самому, напевно, не сподобалось, наскільки сильно кидалась у вічі відсутність ідей у атаці у виконанні його команди. Як наслідок, після кількох закидань до чужого штрафного з невдалими ударами Іньякі та Гурусети, гості віддали контроль суперникам.

Сказати, що Рома при цьому демонструвала якийсь дивовижний футбол попереду, також було б недоречно. Шукали довгими передачами Довбика, той мав за них чіплятись, а потім і решта партнерів би приходила другим темпом атаки. Такою тактикою нас не здивувати, а от коли від неї нарешті відмовились, то одразу виник забитий м’яч. На 32 хвилині Дібала відіграв ліворуч на Анхеліньйо, а той виконав прицільну подачу в голову українцю на дальню стійку.

Очевидно, що з місця стартувати вдало в Атлетіка за такої його гри до цього практично не було можливості, тож гості абияк дограли до перерви й за час відпочинку Вальверде мав щось вигадати. Але вийшло так, що це Юрич "вигадав" замість тренера команди суперників. Рома почала грати від глибокого захисту, утратила ініціативу на м’ячі й просто відбивалась. Або намагалась це робити, допоки суперники вибачали її за помилки в обороні.

На 81 хвилині зрештою було ухвалено рішення змінити Довбика, але вже за чотири хвилини після цього, можливо, Артема й не вистачило у власному штрафному, коли навіс Беренгера із стандарту з лівого флангу на дальній стійці Нуньєс без перешкод скинув на голову Айтору Паредесу, а той із кількох метрів до воріт схибити просто не зміг. Ось так три очки за впевненої переваги перетворюються один бал, якщо починати чіплятись за результат.

У наступному турі італійська Рома гратиме на виїзді проти Ельфсборга, а баскський Атлетік прийматиме нідерландський АЗ Алкмар.Рома — Атлетік 1:1Довбик, 32 — А. Паредес, 85Свілар — Манчіні, Ндіка, Ермосо — Челік (Абдулхамід, 71), Коне (Л. Паредес, 81), Крістанте, Бальданці (Пізіллі, 63), Анхеліньйо — Дібала (Суле, 46), Довбик (Шомуродов, 81).Агірресабала — Горосабель (Де Маркос, 69), Вівіан (Нуньєс, 80), А. Паредес, Берчіче — Прадос (Еррера, 60), Галаррета — І. Вільямс, У. Гомес (Беренгер, 69), Джало (Н. Вільямс, 60) — Гурусета.Попередження: Коне, Бальданці — Горосабель, Берчіче, Де Маркос, Н. Вільямс