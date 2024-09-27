Ліга Європи

Команда Хосе Луїса Менділібара не награла на забитий м'яч на полі суперників.

Четвер є класичним днем для проведення матчів тепер уже основного раунду Ліги Європи УЄФА в її новому форматі. Як і напередодні, цікавих протистоянь у цьому турнірі було вдосталь, і окремої уваги заслуговував матч у французькому Ліоні, де місцевий однойменний клуб приймав грецький Олімпіакос, який за інших обставин міг би й не опинитись на цьому етапі змагань.

Проте команда Хосе Луїса Менділібара минулого сезону здивувала всіх, здобувши перемогу в фіналі Ліги конференцій над італійською Фіорентиною в Афінах та завоювавши перепустку одразу до основної частини більш престижного змагання, хоча третій рядок "червоно-білих" на внутрішній арені гарантував лише участь у кваліфікації. "Ткачі" таким і близько похизуватись не могли, бо на початку сезону взагалі ледь не вилітали з Ліги 1, але під завісу кампанії зібрались із думками.

У цій грі натомість із думками довелось збиратись саме Олімпіакосу. Важка гра від команди Менділібара попереду, тоді як суперники настільки вільно почували себе з м’ячем на чужій половині, наскільки це в принципі було можливо. Але з моментами в Ліона все ж таки виникли певні проблеми. Удар Ляказетта ще на перших хвилинах та схожі випади Нуама та Толіссо до правого флангу штрафного із сейвами воротаря Цолакіса на завершення під час ударів у ближній кут.

Гості натомість вигадали лише один дальній удар Родінея із зони перед штрафним під ліву стійку, із яким упорався голкіпер Ліона Перрі, і все на тому. Яремчука в принципі не було помітно в атаці, бо всі м’ячі летіли в напрямку Ель-Каабі, якщо взагалі доходили до завершальної фази атак грецької команди. А це траплялось настільки нечасто, що фанати в Ліоні свистіли наприкінці тайму що своїм, що чужим — вони ж то зібрались на шоу подивитись.

От і отримали в другому таймі шоу. У першу чергу, бо "ткачі" почали атакувати більш акцентовано. Майже одразу дальній удар Ляказетта через відскок від рукавичок Цолакіса прилетів у лівий каркас воріт, а за мить після цього в атаці у відповідь Яремчук змарнував свій найліпший та чи не єдиний момент у цій грі — Чалета-Цар не пустив у сітку спробу форварда завершити простріл із лівого флангу на ближній стійці.

Після цього Ліон надовго закрив гостей на їхній половині поля й не пішов звідти, доки справу не було зроблено. Шеркі таки довозив суперників і на 65 хвилині з правого флангу прошив воротаря в ближній із гострого кута. А ще трохи після цього свіжі Заха та Бенрахма завершили випад на протилежному боці чужих володінь, після чого підсумки гри вже можна було підбивати. Яремчука тим часом замінили ще до першого гола господарів.

Команда П’єра Сажа могла пропустити наприкінці гри, і власне це й зробила формально, коли навіс від Вільяна з лівого флангу в сітку власних воріт доволі красиво зрізав у дальній кут Чалета-Цар, однак ексгравець Шахтаря до цього заліз до офсайду, тож гравці Менділібара стартують без очок та без забитих голів.

У наступному турі французький Ліон зіграє в гостях у шотландського Рейнджерс, тоді як грецький Олімпіакос прийматиме португальську Брагу.— Олімпіакос 2:0Шеркі, 65, Бенрахма, 71Перрі — Мейтленд-Найлз, Мата, Чалета-Цар, Тальяфіко — Толіссо, Матич (Тессманн, 67), Шеркі (Бенрахма, 67) — Фофана (Заха, 67), Ляказетт (Мікаутадзе, 74), Нуама (Діавара, 81).Цолакіс — Рецос (Нтої, 83), Карму, Пірола (Стаменич, 68) — Родіней, Шикінью (Вельде, 83), Д. Гарсія (Вілліан, 68), Ессе, Ортега — Яремчук (Костулас, 60), Ель-Каабі.Попередження: Тальяфіко — Д. Гарсія, Ессе, Родіней