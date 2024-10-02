Ліга Європи

Досвідчені гравці "біло-синіх" мають невеликі ушкодження.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський на пресконференції, присвяченій матчу проти Гоффенгайма, повідомив про кадрові проблеми, передає офіційний сайт клубу УПЛ.

Правий вінгер Андрій Ярмоленко та атакувальний півзахисник Віталій Буяльський залишилися в Україні. Керманич "біло-синіх" заявив, що в досвідчених виконавців є "невеликі ушкодження", які не дозволять їм узяти участь в єврокубковому поєдинку.

"Що стосується безпосередньо гравців, які готуються до гри, то маємо певні проблеми. Зокрема, в Києві залишився Максим Брагару, який не гратиме завтра через дискваліфікацію, отриману за червону картку в матчі з Лаціо. Ярмоленко та Буяльський також залишилися вдома, щоб відновлюватися та готуватися до наступних матчів. Усі інші гравці готуються у штатному режимі та готові вийти завтра на поле", — цитує слова Шовковського офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, столичний клуб гостюватиме в Гоффенгайма в рамках другого туру основного етапу Ліги Європи завтра, 3 жовтня (початок — о 19:45 за київським часом).