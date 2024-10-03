Ліга Європи

Команда Еріка тен Гага вела у два м'ячі й, в підсумку, була вимушена рятуватись наприкінці гри.

В рамках другого туру Ліги Європи Манчестер Юнайтед відправився у гості до Порту. В стартовому складі "червоних дияволів" з'явились Каземіро та Расмус Гойлунн, тоді як у "драконів" відзначимо вихід Еуштакіу з перших хвилин. Команда Еріка тен Гага перебувала під великим тиском і потребувала перемоги.

Не дивлячись на активний старт господарів, Манчестер Юнайтед зміг відкрити рахунок доволі швидко - Маркус Рашфорд отримав м'яч на лівому фланзі, дістався чужого штрафного, проскочив повз двох супротивників та пробив низом — Кошта пропустив м'яч під ногою. 0:1. Після команди обмінялись декількома небезпечними моментами, але так і не забили.

Другий результативний удар у грі відбувся, коли Еріксен протягнув м'яч через центральну зону і віддав ліворуч на Рашфорда, а той покотив на Гойлунна, який потужним ударом прошив Кошту. Цього разу м'яч пройшов під рукою. 0:2. Питань до Кошти після першої половини першого тайму було дуже багато, але Порту не знітився й пішов в атаку.

Господарі доволі швидко змогли скоротити відставаннся - Онана в яскравому стрибку дістав м'яч після удару Мазрауї головою (!) в боротьбі з Омородіоном, а на добиванні першим опинився Пепе Акіно. 1:2. А згодом й зрівняли рахунок - Маріу навісив з правого флангу, а Омородіон виграв боротьбу в Де Лігта та головою відправив м'яч під поперечину. 2:2.

Рашфорд продовжував тероризувати захист "драконів" - Маркус прорвався з лівого флангу, пройшов декількох опонентів й пробив метрів з восьми — удар було заблоковано! На цьому команди пішли на перерву. Манчестер Юнайтед дуже активно розпочав другий тайм, але забили господарі - Пепе отримав м'яч, прорвався в чужий штрафний та прострілив в центр на Омородіона, який вколотив м'яч під поперечину. 3:2.

Після цього "дракони" віддали ігрову ініціативу супротивнику й намагались діяти на контратаках та зберегти свою перевагу. Команда тен Гага йшла вперед великими силами й намагалась зрівняти рахунок, але все стало ще гірше, коли Фернандеш зіграв високо піднятою ногою проти Переса в чужому штрафному й отримав друге попередження.

Здавалось, що Порту втримає перевагу, але вже в компенсований час Магвайр головою переправив м'яч в кут воріт після подачі Еріксена з кутового. 3:3. Тим самим, захисник врятував нічийний результат для Манчестер Юнайтед.

Порту — Манчестер Юнайтед 3:3

Голи: Пепе, 27, Омородіон, 34, 50 - Рашфорд, 7, Гойлунн, 20, Магвайр, 90+2

Порту: Кошта — Маріу Лопеш, Педру, Перес, Моура — Гонсалес, Еуштакіу (Вієйра, 77), Варела (Лоудер, 90) — Пепе (Фернандеш, 63), Омородіон (Груїч, 77), Галено

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї, де Лігт (Еванс, 78), Мартінес (Магвайр, 78), Далот — Каземіро, Еріксен — Діалло (Антоні, 68), Фернандеш, Рашфорд (Гарначо, 46) — Гойлунн (Зіркзе, 69)

Попередження: Омородіон — Фернандеш

Вилучення: Фернандеш, 80