Ліга Європи

Нідерландець дав коментар щодо майбутнього суперника його команди в Лізі Європи.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився про майбутнє протистояння з Фенербахче в Лізі Європи. Команди зустрінуться в Стамбулі 24 жовтня. Фенербахче тренує екскоуч "червоних дияволів" Жозе Моурінью.

"Мені дуже подобається протистояти йому, грати проти його команд. У нього завжди хороші команди, він переможець і виграв так багато трофеїв.

Думаю, що він є прикладом для багатьох, багатьох тренерів", — цитує тен Гага Sky Sports.

Матч Фенербахче — Манчестер Юнайтед пройде 24 жовтня о 22:00.