Нідерландець дав коментар щодо майбутнього суперника його команди в Лізі Європи.
Жозе Моурінью, getty images
21 жовтня 2024, 20:57
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився про майбутнє протистояння з Фенербахче в Лізі Європи. Команди зустрінуться в Стамбулі 24 жовтня. Фенербахче тренує екскоуч "червоних дияволів" Жозе Моурінью.
"Мені дуже подобається протистояти йому, грати проти його команд. У нього завжди хороші команди, він переможець і виграв так багато трофеїв.
Думаю, що він є прикладом для багатьох, багатьох тренерів", — цитує тен Гага Sky Sports.
Матч Фенербахче — Манчестер Юнайтед пройде 24 жовтня о 22:00.