У рамках третього туру основного етапу Ліги Європи УЄФА нового формату між собою у Стамбулі зустрінуться місцевий Фенербахче та Манчестер Юнайтед.

[*] — позиція в турнірній таблиці Ліги Європи

ЧЕТВЕР, 24 ЖОВТНЯ, 22:00. ФЕНЕРБАХЧЕ ШЮКРЮ САРАДЖОГЛУ, СТАМБУЛ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛЕМАН ТЮРПЕН (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Ставлення до турецького Фенербахче з боку переважної більшості українських уболівальників і так не обділялося якимись неймовірними симпатіями після того, як фанати стамбульського клубу в 2022 році прийшли на матч з київським Динамо в масках з пикою пуйла. Зараз же, вже на офіційному рівні анонсовано, що Фенербахче погодився в листопаді цього року провести товариський поєдинок із газпромівським Зенітом, тому можемо зробити логічний висновок, що керівництво стамбульців не пішло далеко від своїх фанатів. Жозе Моурінью якось треба ж платити зарплату...

Якщо спробувати відійти в бік від навколофутбольних питань, то підопічні Жозе Моурінью зараз йдуть на четвертому рядку в турнірній таблиці турецької Суперліги, перебуваючи наразі дуже далеко від надій на чемпіонство. У Лізі Європи зірковий склад Фенербахче зміг насилу обіграти бельгійський Юніон Сент-Жилуаз з рахунком 2:1, а також зіграв унічию з нідерландським Твенте. Хоча ми б на місці тренерського штабу Моурінью зосередилися на "важливішому" майбутньому матчі з російським терористичним клубом, ніж на якихось там чемпіонатах і єврокубках. Адже заради цього ж у клуб запросили "Особливого", Амрабата, Сен-Максімена та інших іменитих футболістів?

Що стосується Манчестер Юнайтед у контексті протистоянь із турецькими командами, то тут важко не згадати минулорічні матчі Ліги чемпіонів проти Галатасараю. Тоді на команду Еріка тен Гага, м'яко кажучи, не спіткав успіх — причому двічі. Зараз же "червоні дияволи" можуть певною мірою реабілітуватися, хоча і варто визнати, що старт цього розіграшу Ліги Європи видався для манкуніанців далеко не найкращим чином — дві нічиї у двох матчах проти Твенте та Порту.

В англійській Прем'єр-лізі справи у підопічних тен Гага так само йдуть далеко не найкращим чином, хоча останній матч проти Брентфорда, а точніше його другий тайм, все ж залишають якісь сподівання на світле майбутнє Юнайтед під керівництвом нідерландського фахівця. З іншого боку, черговий провал МЮ навряд чи стане для когось здивуванням, і в той момент про той справді сильний другий тайм із "бджолами" всі забудуть тієї ж миті. У будь-якому разі, сьогодні ми як ніколи раніше бажаємо Манчестер Юнайтед успіхів. Суб'єктивна позиція, але, з урахуванням позафутбольних аспектів щодо Фенербахче, маємо на це повне право.

Компанія FAVBET, вважає, що фаворитами цього протистояння є підопічні Еріка тен Гага. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед в основний час пропонується коефіцієнт 2,42, тоді як потенційний успіх Фенербахче оцінюється показником 3,05. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,75. Враховуючи схильність обох колективів до результативних протистоянь, пропонуємо вам звернути увагу на варіант із ТБ 2,5 з коефіцієнтом 1,68.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ ФЕНЕРБАХЧЕ : Лівакович — Мулдур, Джику, Сьоюнджю, Остервольде — Амрабат, Фред — Сен-Максімен, Шиманські, Тадич — Джеко МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД : Онана — Мазрауї, де Лігт, Лісандро, Далот — Еріксен, Угарте — Гарначо, Зіркзе, Рашфорд — Гойлунн Не зіграють: Осаї-Семюел, Джан Егрібаят, Юксек — Мейну, Йоро, Магвайр, Бруну Фернандеш Під питанням: ... — Шоу, Маласія, Каземіро

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