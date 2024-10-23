Ліга Європи

Завершилися два матчі у рамках 3-го туру Ліги Європи УЄФА.

У рамках третього туру Ліги Європи УЄФА турецький Галатасарай приймав на своєму полі шведський Ельфсборг.

У цьому протистоянні команди продемонстрували вельми результативний футбол, забивши на двох сім голів, а переможцями вийшли представники турецької Суперліги — 4:3.

Галатасарай — Ельфсборг — 4:3

Голи: Ікарді 28, Петтерссон 39 (аг), Їлмаз 44, Акгюн 83 — Хульт 52, Байду 65 (пен.), Ларссон 90+2

Галатасарай: Гювенч, Айхан, Санчес, Бардакчі, Їлмаз (Демірбай 74), Торрейра (Нельссон 89), Сара, Акгюн (Єлерт 86), Мертенс (Кутлу 74), Осімген (Батшуаї 86), Ікарді.

Ельфсборг: Петтерссон, Бухарі, Хольмен, Єгбе (Ларссон 90), Гедлунд, Оума, Б. Зенелі (Бальдюрссон 76), Хульт, А. Зенелі (Абдуллаї 77), Байду (Голтен 82), Касем (Каіб 82).

У паралельній зустрічі норвезький Буде-Глімт вирушив у гості до португальської Браги, де зумів здобути перемогу з рахунком 2:1.

За нічийного рахунку Брага залишилася у меншості через вилучення Ніакате на 67-ій хвилині, а норвежцям вдалося реалізувати чисельну перевагу в компенсований до другого тайму час та записати на свій рахунок три очки.

Брага — Буде-Глімт 1:2

Голи: Ніакате, 64 — Ев'єн, 53, Нельсон, 90+4

Вилучення: Ніакате, 67 (Брага)