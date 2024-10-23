Ліга Європи

Зустріч у Римі пропустять четверо гравців киян.

Головний тренер київського Динамо Олександр Шовковський розкрив імена кількох своїх підопічних, які точно не зіграють у виїзному матчі Ліги Європи проти Роми.

Керманич "біло-синіх" повідомив, що завтра команді не допоможуть четверо гравців:

"Із тих, хто точне не зіграє, — це Андрій Ярмоленко, якого ми всі сьогодні привітали з 35-м днем народження, але через ушкодження він вимушений був залишитися в Києві, також нам не допоможуть Олександр Піхальонок, Володимир Шепелєв та Браян Себальйос", — цитує слова Шовковського офіційний сайт клубу УПЛ.

Нагадаємо, поєдинок Рома — Динамо в рамках третього туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25 відбудеться в четвер, 24 жовтня, розпочавшись о 19:45 за Києвом.