Ліга Європи

Football.ua нагадує про попередні єврокубкові зустрічі "джаллороссі" з "біло-синіми".

У рамках третього туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25 римська Рома прийматиме київське Динамо.

Матч на Стадіо Олімпіко відбудеться в четвер, 24 жовтня (початок — о 19:45 за Києвом). У стартових двох турах ЛЄ "джаллороссі" здобули лише один заліковий бал, тоді як "біло-сині" взагалі не мають жодного.

Історія протистоянь Роми з Динамо налічує чотири зустрічі в ході групових етапів Ліги чемпіонів УЄФА-2004/05 і 2007/08.

15.09.2004 Рома — Динамо 0:3*

Перше в історії протистояння цих клубів у першому ж турі групового етапу ЛЧ-2004/05 ознаменувалося не стільки діями гравців на полі, скільки поведінкою вболівальників на трибунах Стадіо Олімпіко.

Колектив Йожефа Сабо вийшов уперед завдяки голу Горана Гавранчича зі штрафного на 29-й хвилині. Ближче до завершення першого тайму головний арбітр матчу Андерс Фріск вилучив із поля Філіппа Мексеса. Давши свисток на перерву, швед попрямував до роздягальні. Хтось із розлючених фанів римлян влучив у Фріска предметом (монетою або запальничкою), розбивши йому голову.

Через деякий час рефері зумів повернутися, але все ж був вимушений перервати поєдинок. В УЄФА після цього інциденту прийняли рішення зарахувати підопічним Руді Феллера технічну поразку.

Рома: Пеліццолі — Пануччі, Мексес, Феррарі, Куфре — Мансіні, Дакур, Де Россі, Аквілані — Тотті, Монтелла

Динамо: Шовковський — Юссуф, Гавранчич, Саблич — Гусєв, Гіоане, Рінкон, Леко, Ель Каддурі — Клебер, Верпаковскіс

Попередження: Тотті — Верпаковскіс

Вилучення: Мексес, 45+3

23.11.2004 Динамо — Рома 2:0

У Києві ж, у п'ятому турі, місцева команда здобула перемогу без "допомоги" з боку римських уболівальників. А от гості вдруге не обійшлися без вилучення, цього разу в результаті двох попереджень із поля пішов Джузеппе Скурто. Незадовго до цього Траянос Деллас забив у власні ворота, тоді як трохи пізніше Максим Шацьких встановив на табло підсумковий результат. До речі, Ромою опікувався вже не Феллер, а Луїджі Дельнері.

Динамо тоді фінішувало третім у турнірній таблиці квартету В (10 очок) із леверкузенським Баєром і мадридським Реалом, вилетівши до 1/16 фіналу Кубка УЄФА, де з рахунком 2:0 за сумою двох матчів поступилося Вільярреалу. Рома ж, набравши всього один заліковий бал, вилетіла з єврокубків, опинившись на четвертому місці.

Динамо — Рома 2:0

Голи: Деллас, 73 (авт.), Шацьких, 82

Динамо: Шовковський — Гіоане, Саблич, Гавранчич, Ель Каддурі — Гусєв (Леко, 65), Гусін, Юссуф, Рінкон — Клебер, Верпаковскіс (Шацьких, 77)

Рома: Пеліццолі — Скурто, Деллас, Феррарі — Сартор (Куфре, 78), Аквілані, Перротта, Кандела — Кассано — Мідо (Д'Агостіно, 54), Корвія

Попередження: Гусєв, Ель Каддурі — Скурто, Феррарі, Перротта

Вилучення: Скурто, 76 (друге попередження)

19.09.2007 Рома — Динамо 2:0

Римляни помстилися киянам за попередню поразку в 2007 році. Голи Сімоне Перротти в першому таймі та легендарного Франческо Тотті в другій половині зустрічі дозволили Ромі Лучано Спаллетті стартувати в тодішньому розіграші ЛЧ із перемоги над колективом Анатолія Дем'яненка. У групі F із "джаллороссі" та "біло-синіми" перебували Манчестер Юнайтед і лісабонський Спортінг.

Рома — Динамо 2:0

Голи: Перротта, 9, Тотті, 70

Рома: Доні — Кассетті, Мексес, Жуан (Феррарі, 82), Тонетто — Де Россі, Аквілані (Пісарро, 83) — Таддеї, Перротта, Мансіні (Жулі, 61) — Тотті

Динамо: Шовковський — Маркович, Гавранчич, Федоров, Ель Каддурі — Гусєв (Корреа, 71), Михалик, Юссуф, Майкл (Ребров, 56) — Бангура (Рінкон, 46) — Шацьких

Попередження: Тонетто — Юссуф

27.11.2007 Динамо — Рома 1:4

Вдруге колективи зустрілися в п'ятому турі, коли на рахунку українського досі не було жодного залікового бала, тоді як італійський мав уже сім очок. Перервати невдалу серію Динамо не вдалося, лише продовжити її до п'яти поєдинків. Ще в першому таймі гості тричі уразили ворота підопічних Олега Лужного завдяки результативним ударам Крістіана Пануччі, Людовіка Жулі та Мірко Вучінича. Останній ще раз відзначився голом у другій половині матчу, відповівши на взяття воріт у виконанні Ісмаеля Бангура.

У підсумку, клуб із Києва так і не здобув очок у ході групового етапу та вилетів з єврокубків, а Рома набрала 11 і вийшла до 1/8 фіналу плей-оф із другого місця.

Динамо — Рома 1:4

Голи: Бангура, 64 — Пануччі, 4, Жулі, 33, Вучінич, 35, 79

Динамо: Рибка — Допілка, Ващук, Гавранчич, Несмачний — Ротань (Белькевич, 46), Нінкович (Шацьких, 56) — Гіоане, Рінкон (Мілевський, 70), Гусєв — Бангура

Рома: Доні — Пануччі, Жуан, Феррарі, Тонетто — Де Россі (Баруссо, 62), Пісарро — Таддеї (Еспозіто, 46), Жулі, Кассетті — Вучінич (Сісіньйо, 85)

Попередження: Ващук — Кассетті

Слідкуйте за поєдинком Рома — Динамо Київ у рамках третього туру основного етапу Ліги Європи УЄФА-2024/25 у нашій текстовій онлайн-трансляції.