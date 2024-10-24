Відбулися матчі третього туру другого за значимістю єврокубку.
Айнтрахт - РФШ, Getty Images
24 жовтня 2024, 21:52
Сьогодні, 24 жовтня, відбулися матчі третього туру основного етапу Ліги Європи.
У першому матчі німецький Айнтрахт на своєму полі мінімально обіграв латвійський РФШ із рахунком 1:0. Єдиний гол забив Ларсон на 79 хвилині.
Айнтрахт — РФШ 1:0
Гол: Ларссон, 79.
У другій грі нідерландський Аякс у гостях розібрався з азербайджанським Карабахом із рахунком 3:0. Перемогу голландцям, які з 15 хвилини грали у більшості, принесли голи Тейлора, Веггорста та Акпома. При цьому господарі поля закінчили зустріч вдев'ятьох.
Карабах — Аякс 0:3
Голи: Тейлор, 36, Веггорст, 74 (пен), Акпом, 77.
Вилучення: Роман, 15 (пряма червона), Джафаркулієв, 79 (друга жовта).
У третій зустрічі іспанський Реал Сосьєдад обіграв ізраїльський Маккабі Тель-Авів з рахунком 2:1. Перемогу "біло-блакитним" забезпечили точні удари Пачеко та Гомеса. Єдиний гол господарів забив Тургеман.
Маккабі Тель-Авів — Реал Сосьєдад 1:2
Голи: Тургеман, 82 — Пачеко, 19, Гомес, 64.
Вилучення: Давіда, 88 (пряма червона).
У наступному матчі датський Мідтьюлланн мінімально обіграв бельгійський Юніон з рахунком 1:0 завдяки голу Діао на 18 хвилині.
Мідтьюлланн — Юніон 1:0
Гол: Діао, 18.
Ще в одній грі чеська Вікторія Пльзень у гостях в меншості не втримала перемогу над грецьким ПАОКом. Матч закінчився із рахунком 2:2. Чехи вели з комфортною перевагою у два м'ячі завдяки голам Гавела та Видри у першому таймі. Однак потім було вилучення та два м'ячі від греків — авторами голів стали Тіссудалі та Баба.
ПАОК — Вікторія Пльзень 2:2
Голи: Тіссудалі, 84, Баба, 90+3 — Гавел, 31, Видра, 39.
Вилучення: Двех, 70 (друга жовта).
Насамкінець угорський Ференцварош здобув перемогу над французькою Ніццою з рахунком 1:0, яка завершила матч у меншості. Автором єдиного гола став Бомбіто, який зрізав м'яч у свої ворота.
Ференцварош — Ніцца 1:0
Гол: Бомбіто, 15 (автогол).
Вилучення: Росаріо, 84 (пряма червона).