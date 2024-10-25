Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 24 жовтня 2024 року.
Фенербахче - Манчестер Юнайтед, Getty Images
25 жовтня 2024, 00:35
Манчестер Юнайтед зіграв унічию з Фенербахче.
Команді Еріка тен Гага знову не вдалось здобути перемогу в Лізі Європи УЄФА.
Огляд матчу:
Фенербахче — Манчестер Юнайтед 1:1
Голи: Ен-Несірі, 49 — Еріксен, 15
Фенербахче: Лівакович — Мюльдюр, Джику, Сьоюнджю, Осаї-Семюел — Амрабат, Фред, Шиманські (Хакан, 90) — Тадич (Юксек, 79), Ен-Несірі (Джеко, 79), Сен-Максімен (Кахведжі, 79).
Манчестер Юнайтед: Онана — Далот, де Лігт, Лінделеф (Каземіро, 55), Мартінес — Еріксен, Угарте — Рашфорд (Антоні, 73, Діалло, 88), Мазрауї, Гарначо — Зіркзе (Гойлунн, 55).
Попередження: Осаї-Семюел, Мюльдюр — Рашфорд.