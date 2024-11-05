Ліга Європи

Відомо, хто обслуговуватиме поєдинок українського клубу в Лізі Європи.

У рамках четвертого туру основного етапу Ліги Європи київське Динамо зустрінеться з угорським Ференцварошем на Фолькспаркштадіон у Гамбурзі.

Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", цей єврокубковий поєдинок за участю української команди обслуговувати шведська бригада арбітрів на чолі з Мохаммедом аль-Хакімом.

На лініях асистуватимуть йому Фредрік Клювер та Макс-Робін Вільде. Четвертий арбітр – Віктор Вольф.

За роботу системи VAR відповідатиме Пол ван Букел із Нідерландів, а допомагатиме йому його співвітчизник Роб Діперінк.

Нагадаємо, матч Динамо — Ференцварош відбудеться у четвер, 7 листопада, о 22:00 за київським часом.