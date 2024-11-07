Ліга Європи

Football.ua нагадує про попередні єврокубкові зустрічі "біло-синіх" з "зеленими орлами".

У четвер, 7 листопада, київське Динамо проведе "домашній" поєдинок основного етапу Ліги Європи, у якому суперником буде угорський Ференцварош.

Єврокубковий поєдинок пройде на стадіоні Фолькспаркштадіон в Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

За весь час команди провели між собою 4 матчі: один у Кубок володарів кубків, один товариський матч і два в Лізі чемпіонів.

Football.ua розповідає історію зустрічей між українським та угорським клубами.

14.05.1975. Динамо — Ференцварош 3:0. Кубок Володарів Кубків

У фіналі Кубка Володарів Кубків уперше зустрілися Динамо і Ференцварош. Поєдинок пройшов на стадіоні Санкт-Якоб Парк у Базелі (Швейцарія). Київська команда здобула впевнену перемогу завдяки голам від Володимира Онищенка (двічі) та Олега Блохіна.

Нагадаємо, що головним тренером на той момент був легендарний Валерій Лобановський.

Динамо - Ференцварош 3:0

Голи: Онищенко, 18, 39, 67.

Динамо: Рудаков, Решко, Матвієнко, Фоменко, Трошкін, Мунтян, Коньков, Колотов, Буряк, Онищенко, Блохін.

Ференцварош: Гечі, Раб, Патакі, Мегеші, Мартош, Мадяр, Муха, Югас, Мате, Нілаші (Онгауз, 67), Ференц Сабо.

18.01.2013. Ференцварош — Динамо 3:2. Товариський матч

У драматичному поєдинку "біло-сині", двічі ведучи в рахунку, поступилися угорському Ференцварошу.

Футболісти Динамо досить активно розпочали поєдинок. Буквально за кілька хвилин рахунок було відкрито. Андрій Ярмоленко, увірвавшись у штрафний майданчик, змусив суперника порушити правила, і Олег Гусєв, який вивів команду на поле з капітанською пов'язкою, традиційно холоднокровно спрямував м'яч з 11-метрової позначки, влучивши м'яч точно в дев'ятку воріт.

Ференцварош відповідав контратаками і після кількох невдалих спроб все ж таки домігся бажаного. Гусєв, намагаючись вибити м'яч із лінії воріт після удару когось із суперників, влучив сферою в голову Оттена, який швидко зорієнтувався і з кількох метрів з-під Аруни, що забарився, послав м'яч у сітку.

Після перерви головний тренер прогнозовано повністю оновив склад. Як і в першій половині гри, "свіжим" футболістам Динамо швидко вдалося знову вийти вперед. Це Кравець, який отримав від Олега Блохіна чи не останній шанс закріпитися в основній команді, вдало зіграв на добиванні після зіткнення Андрія Богданова з угорським голкіпером на лінії штрафного.

Відігравшись вдруге, угорська команда не віддала ініціативу динамівцям, активно діючи на всіх ділянках поля, застосовуючи при цьому пресинг. Старання Ференцвароша увінчалися успіхом за 15 хвилин до кінця матчу. Динамівські центральні захисники Віда і Вукоєвич дали повну свободу Бєді, дозволивши тому провести практично гол-близнюк і оформити дубль.

Ференцварош - Динамо 3:2

Голи: Оттен 33, Беде 55, 75 — Гусєв 7 (пен.), Кравець 47.

Динамо (1 тайм): Коваль, Селін, Михалик, Хачеріді, Данило, Гусєв, Гармаш, Аруна, Безус, Ярмоленко, Рубен.

(2 тайм): Бойко, Віда, Люлька, Тайво, Вукоєвич, Мехмеді, Богданов, Велозу, Кранчар, Алієв, Кравець.

Ференцварош: Йова, Оттен, Беніг, Йованович, Беде, Зеравіца (Алемпієвич 46), Бешич, Фелл, Єннер, Чукіч, Сомаліа.

Попередження: Аруна, 4.

28.10.2024. Ференцварош — Динамо 2:2. 2 тур групового етапу Ліги чемпіонів

Кияни спокійно змушували суперників грати в рваному темпі своїх атак, що призвело до фактичної відсутності серйозної роботи для Бойка до перерви.

Удар із середньої дистанції від Нгуєна на лівому фланзі можна вважати небезпечним моментом, але гра голкіпера Динамо в тій ситуації питань не викликала. Перед відходом на перерву, у "фроті" вкотре тріснула оборона на фланзі, Буяльський втік під закидання по правому вектору атаки, після чого викотив на порожні ворота для Де Пени. Захист Ференцвароша помітно лаявся на себе, але робити це було вже пізно — суперники нарощували впевнену перевагу. 2:0 на користь Динамо до перерви.

Але що сталося з Динамо в другому таймі? Невпевнена гра, і як результат — два пропущені м'ячі та вирвана нічия на 90-й хвилині гри.

Ференцварош — Динамо 2:2

Голи: Нгуєн, 59, Болі, 90 — Циганков, 28 (пен.), Де Пена, 41

Ференцварош: Дібус — Ловренчич (Ботка, 86), Блажич, Ковачевіч (Двалі, 86), Хайстер — Сомаліа, Шігер (Мак, 73), Харатін (Лайдуні, 65) — Зубков, Ісаел (Болі, 73), Нгуен.

Динамо: Бойко — Кендзьора, Забарний, Попов, Караваєв — Сидорчук — Циганков (Родрігес, 90+3), Шапаренко (Белуце, 89), Буяльський (Гармаш, 82), Де Пена — Супряга (Вербич, 89).

Попередження: Сомаліа, Хайстер, Харатін, Лайдуні, Нгуєн — Сидорчук, Буяльський

На 86-й хвилині вилучено Сергія Сидорчука (Динамо) (повторне попередження).

08.12.2020 Динамо — Ференцварош 1:0. 6 тур групового етапу Ліги чемпіонів

Початок вкрай відповідального поєдинку шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА між київським Динамо та угорським Ференцварошем абсолютно не здивував відсутністю реального загострення в діях команд. Градус напруги в цей морозний вечір у столиці України не було потреби вимірювати додатково — усі розуміли без слів ціну випадкових помилок.

Футболісти помітно нервували, тож більша частина передач у завершальній стадії припадала в ноги гравців із протилежної атаки. Підопічні Сергія Реброва в такій ситуації вважали за краще завантажувати м'ячі регулярними фланговими подачами, що робило і Динамо в стартові хвилини. Однак "біло-сині" швидко зрозуміли слабку ефективність цих дій, тому перейшли до «низової» побудови своїх випадів.

Замість цього, команда Лучекску запропонувала скрупульозний контроль м'яча в центральній зоні з рідкісними переходами до атакувальних дій через флангових футболістів. Тактика спрацювала на 59-й хвилині, коли Блажич рукою зупинив закидання в лінію атаки, а зі штрафного Де Пена подав на голову Кендзьорі, який подовжив точно в напрямку Дениса Попова, який замкнув під дальню штангу.

Таким чином, на той момент Динамо вирвало путівку в Лігу Європи в битві з Ференцварошем.

Динамо - Ференцварош 1:0

Гол: Попов, 60.

Динамо: Бущан — Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко — Шапаренко, Сидорчук (Андрієвський, 90+2), Гармаш (Шепелєв, 70) — Циганков (Ледньов, 86), Вербич (Родрігес, 86), Де Пена (Супряга, 69).

Ференцварош: Дібус — Ловренчич (Ботка, 80), Блажич, Двалі, Хайстер — Лайдуні, Харатін (Ісаел, 74), Сомалія — Узуні (Батурина, 74), Нгуєн (Болі, 86), Зубков (Мак, 81).

Попередження: Де Пена, Гармаш — Лайдуні, Харатін, Блажич, Ісаел.